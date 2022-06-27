НАТО объявило о резком увеличении своих сил боевой готовности в Европе

Страны НАТО планируют резко нарастить присутствие своих войск на восточных флангах, – об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 июня на конференции в Брюсселе.
По его словам, НАТО увеличит число своих военнослужащих на восточных границах с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч. Некоторые военные группы в Европе могут быть расширены до уровня бригад - боевых подразделений численностью в несколько тысяч человек. Такое решение связано с прямой угрозой европейской безопасности со стороны России.
"Я уверен, – заявил Столтенберг, – что Москва и президент Путин знают, что у нас есть коллективные гарантии безопасности, и понимают, какими будут последствия в случае нападения на страну - члена НАТО. Ответные действия предпримет весь альянс. Чтобы подчеркнуть серьезность нашего послания, мы увеличиваем наше военное присутствие."
Новая стратегическая концепция будет обсуждаться на саммите НАТО, который откроется завтра в Мадриде. Если подобные меры будут приняты, это станет крупнейшим развертыванием военного присутствия НАТО в Европе со времён Холодной войны.
- Силы быстрого реагирования НАТО включают в себя наземные, воздушные и морские войска. После аннексии Россией Крыма в 2014 году их число в Европе увеличилось с 13 тысяч до 40 тысяч военнослужащих, включая солдат и офицеров местных армий. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину многие из подразделений были впервые приведены в режим боевой готовности. Сейчас боевые группы НАТО присутствуют на восточных границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Планируется также разместить их в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
- Как отмечает военный обозреватель Би-Би-Си Джонатан Биль, многие группы быстрого реагирования могут быть приведены в готовность к боевым действиям в течение 15 минут. Расширение их разнообразия будет предполагать разные варианты скорости реагирования - от минут до нескольких дней.
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