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Литва приостанавливает приём заявлений о гражданстве для россиян

Иллюстративное фото

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок. За проект закона проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса.

Как заявляли авторы поправок — министр внутренних дел Агне Билотайте и председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас — "эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство".

Также для россиян и белорусов, согласно законопроекту, вводится временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы, за исключением обладателей ВНЖ, которым грозит преследование на родине.

Помимо этого, страна приостанавливает прием заявлений о получении виз, в том числе национальной, в визовых службах Литвы за рубежом, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД. Также приостанавливается выдача ВНЖ в Литве для тех, у кого нет действующей шенгенской или национальной визы или вида на жительство в стране или в ЕС.

В законопроекте также прописано, что передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского Союза на территорию Литвы "подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке".

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, Сейм должен одобрить его во втором чтении.

  • Литва приостановила выдачу виз россиянам и белорусам через несколько дней после начала войны в Украине, исключение было сделано для гуманитарных виз. В апреле Литва понизила уровень дипломатических отношений с Россией, отозвала посла из Москвы и предписала российскому послу покинуть ее территорию. В ноябре Вильнюс ужесточил требования для получения ВНЖ, расширив список документов, необходимых от заявителей.

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