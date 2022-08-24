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Литва предлагает пускать россиян в ЕС после ответа на вопрос "чей Крым?"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил пускать россиян в страны Балтии только после ответа на вопрос "чей Крым?" и осуждения войны в Украине.

Глава литовского МИД считает, что пограничники имеют полное право интересоваться у граждан России их позицией относительно действий России в Украине и уточнять территориальную принадлежность Крыма. Только ответ на этот вопрос может стать причиной отказа во въезде в страну, считает Ландсбергис. "Если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы", — заявил министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис отметил, что Вильнюс может ввести такое правило в одностороннем порядке, но, если бы остальные граничащие с Россией страны ЕС присоединились к нему, это было бы "эффективнее".

В конце июля власти Латвии сообщили, что иностранные граждане, которые пытаются попасть в страну из России и Беларуси, подвергаются на границе более тщательным проверкам. Россияне сообщали, в частности, о требовании подписать на границе документ об осуждении российского вторжения в Украину.

Ранее глава МИД Литвы заявил изданию Politico, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем гражданам России, кто поддерживает войну в Украине, призывал и президент Латвии Эгил Левитс. Сегодня в интервью латвийскому радио Левитс предложил изолировать от общества русскоязычных жителей республики, которые выступают против политического курса государства.

23 августа в Риге начали демонтировать памятник советским воинам. В парке Победы были задержаны 14 человек.

  • 8 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории.
  • Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.
  • Ряд стран ЕС, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
  • Германия дала понять, что не согласна с идеей. Против такой меры высказались Португалия и Венгрия. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.

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