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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Железнодорожное сообщение между Россией и Литвой (Архивное фото)

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград. Решение было принято после вступления в силу поэтапных изменений ранее объявленных санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя литовской таможни.

Под запретом оказались перевозки бетона, древесины, алкоголя и промышленных химикатов на основе спирта.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал создать выделенную трассу через Литву для перевозок товаров из России. Литовские власти в ответ заявили, что никаких "зеленых коридоров" для транзита российских товаров в Калининград не будет.

  • Литва ввела запрет на железнодорожный транзит грузов из России в Калининград 18 июня. Такое решение было связано с выполнением европейских санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. В связи с этим в Калининград перестала поступать сталь, цемент и другие товары.
  • Власти России назвали ситуацию экономической блокадой Калининграда и пригрозили "жестким ответом". МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет. Президент Литвы Гитанас Науседа в ответ заявил, что страна не пойдет на компромисс.
  • 23 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пересмотрит директивы, ограничивающие транзит санкционных товаров в Калининград. Европейские чиновники опасаются военного противостояния и обсуждают освобождение территории от санкций для снятия напряжения.
  • СМИ Германии сообщали, что правительство страны потребовало от Литвы изменить позицию по транзиту санкционных товаров в Калининград.

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