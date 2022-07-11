Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград. Решение было принято после вступления в силу поэтапных изменений ранее объявленных санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя литовской таможни.

Под запретом оказались перевозки бетона, древесины, алкоголя и промышленных химикатов на основе спирта.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал создать выделенную трассу через Литву для перевозок товаров из России. Литовские власти в ответ заявили, что никаких "зеленых коридоров" для транзита российских товаров в Калининград не будет.