Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что Вильнюс ведет переговоры с Вашингтоном о потенциальном размещении в Литве американского ядерного вооружения. Об этом пишет Politico.

"Обсуждения продолжаются. Литва, безусловно, не стоит в стороне", – сказал Каунас.

Конституция Литвы запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны. Литовский президент Гитанас Науседа предложил внести изменения в основной закон, ссылаясь на существующие угрозы безопасности. Эту идею поддержали многие литовские депутаты.

Ранее издание Financial Times со ссылкой три осведомленных источника сообщило, что США ведут переговоры с несколькими европейскими странами НАТО по вопросу размещения у них американского ядерного оружия. Речь идет о государствах, где еще нет такого вооружения. По информации FT, наибольший интерес к теме проявляют Польша и страны Балтии.

В конце мая Норвегия заявила, что собирается присоединиться к "ядерному зонтику" Франции на фоне "массивного вооружения" России.