Ни дня без конфликтов. Россия все активнее угрожает своим соседям

В мае Кремль провел крупные ядерные учения, которые назвал "сигналом НАТО", а российская разведка пригрозила Латвии ударами по "центрам принятия решений".

Помимо этого Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства гражданам самопровозглашенного Приднестровья, который был воспринят частью экспертов как первый шаг на пути к присоединению непризнанной республики.

Вместе с этим все сильнее накаляются отношения между Украиной и Беларусью, которая, по словам украинского руководства, может быть использована Россией для атаки на северные регионы Украины или одну из стран НАТО.

Масштабные ядерные учения

18 мая Министерство обороны Беларуси объявило о начале ядерных учений. На следующий день уже Минобороны России объявило о проведении масштабных учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии" Старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения (ЮНИДИР) Павел Подвиг обращает внимание на необычную формулировку целей, которая ранее не встречалась: применение ядерных сил не в ответ на агрессию, а под угрозой агрессии.. В них приняли участие 64 тысячи военнослужащих и были задействованы почти восемь тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

Учения состояли из нестратегической и стратегической частей и завершились пусками межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, ракеты "Циркон" с корабля и ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера в Баренцевом море, а также пусками ракет "Кинжал" с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31И. С полигона Капустин Яр в Беларуси была выпущена баллистическая ракета "Искандер". За ходом стратегической части учений по видеосвязи наблюдали Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованиям в области разоружения (ЮНИДИР) и руководитель проекта "Ядерное вооружение России", отмечает, что тренировочные запуски ракет Стратегическими силами, согласно навигационным извещениям, планировались на 9-11 мая, но потом были перенесены и в итоге состоялись лишь 21 мая. Часть аналитиков и пользователей соцсетей предположила, что пуски были перенесены на период визита президента России Владимира Путина в Китай 19–20 мая, однако во время стратегической части учений Путин уже вернулся из Китая. Реальная причина переноса учений неизвестна.

Как правило, российские ядерные учения проводятся осенью, отмечает Подвиг. Исключениями он называет 2014 год, когда учения также проводились в мае, 2021 год, когда учения не было вовсе – они состоялись 19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину, а также 2024 год, когда учения частей с нестратегическим ядерным оружием провели в мае – в них тоже принимала участие Беларусь, хотя непонятно насколько это участие было изначально согласовано с Россией.

С какой целью проводятся ядерные учения? Павел Подвиг отмечает, что регулярные ядерные учения в разных странах проводятся в первую очередь для слаживания и отработки процедур, чтобы в случае, если дойдет до выдачи приказа о боевом применении, военнослужащие смогли сориентироваться в критической ситуации. Он отмечает, что подобные учения ежегодно проводятся и блоком НАТО – они называются "Стойкий полдень". Собственные учения "Покер" проводит и Франция. При этом аналитик отмечает, что еще одной целью является отправка политического сигнала: страны стремятся показать, что " бронепоезд стоит на запасном пути". "Идея заключается в том, что ядерное оружие существует для того, чтобы оно никогда не было применено. Значит, вы как-то должны демонстрировать, что оно у вас есть. В в этом смысле все учения – это большой элемент театра", – поясняет Подвиг. Он также отмечает, что до недавнего времени западные страны и Россия подробно не освещали свои ядерные учения – это новшество последних лет, вероятно, связанное с полномасштабным вторжением в Украину и колоссальным ростом напряжения между Россией и Западом. Теперь же страны не только не скрывают, но и как можно громче рассказывают о своих учениях, отметил аналитик. То, что прошедшие в мае учения являются "сигналом для НАТО", фактически подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этот раз действия Беларуси и России также выглядели несогласованными, отмечает Подвиг, поскольку белорусские испытания начались еще 18 мая, в то время как российские – 19. Эксперт не утверждает, но и не исключает, что Беларусь вновь могла проявить инициативу, и Россия была вынуждена подстраиваться под действия соседа и начать учения раньше, чем планировалось. В пользу этой версии может косвенно говорить заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который заявил, что в ходе первого, нестратегического, этапа учений была проведена "внезапная проверка ядерных сил".

На вопрос о том, как Беларусь может без ведома России распоряжаться российским ядерным оружием и самопроизвольно начать учения с ним, Подвиг ответил, что белорусские военные могли самостоятельно отрабатывать подготовительную часть пусков Ядерные боезаряды находятся в хранилище под контролем 12-го Главного управления Минобороны России, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение. В случае приказа на применение, боезаряды оттуда достают и транспортируют в точку снаряжения средств доставки, где их подвешивают на бомбардировщики или устанавливают на ракеты.



Таким образом, белорусские военнослужащие могли выполнять свою часть процедур, не требующую участия российской стороны, включая подготовку к приему ядерных боезарядов и доставку носителей ядерных боезарядов к обговоренной точке их снаряжения.



Об этом 20 мая фактически отчиталось Минобороны Беларуси: ведомство заявило о проведении комплекса мероприятий "по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей". Павел Подвиг предположил, что в реальности все обошлось лишь подготовкой к получению боеприпасов, поскольку в сообщении вообще не упоминаются российские военнослужащие, которые, согласно протоколам, должны были доставить ядерный боезапас.



, не требующую непосредственного одобрения и контроля со стороны российского командования.

Вероятнее всего, так и произошло: согласно сообщениям Минобороны России, ядерные боеголовки для комплексов "Искандер" были доставлены в Беларусь 12-м Главным управлением Минобороны России, отвечающим за ядерно-техническое обеспечение, не раньше 19 мая.

Павел Подвиг отмечает, что обычно во время учений российская армия применяет тренировочные боезаряды, а не ядерные, хотя напоминает, что США в течение долгого времени проводили учения с ядерными боезарядами. Франция в ходе своих учений также использует реальные ядерные боеголовки, но они не покидают территорию испытательного аэродрома. Перемещение ядерных зарядов Подвиг называет не самой лучшей идеей из-за связанных с этим рисков.

Эксперт также задается вопросом о дальнейшей судьбе доставленных в Беларусь боеголовок: до этого, по его словам, на территории страны были лишь построены ядерные хранилища, охраняемые российской армией, но не было зафиксировано самих боеголовок. Он предполагает, что в принципе ядерные заряды могут оставаться на территории Беларуси еще несколько недель, прежде чем вернутся в Россию, но официального подтверждения этой информации нет.

Павел Подвиг отмечает, что с подозрением относится к теориям о взаимосвязи учений с какими либо внешними факторами, в том числе участившимися ударами со стороны Украины, поскольку ядерные учения являются сложным процессом и требуют соответствующей подготовки.

"Если испытания включают в себя пуск ракеты с космодрома Плесецк, то её туда нужно доставить и там же разместить. Если это пуск с подводной лодки, то учебную ракету тоже нужно загрузить в шахту – это такие процессы, которые сразу не делаются, поэтому я всегда с осторожностью отношусь к каким-либо связкам", – говорит он.

Павел Подвиг предполагает, что военное руководство, отвечающее за ядерные учения, в первую очередь ориентируется на свои внутренние планы и процессы, не связанные с политикой.

С этой оценкой соглашается и эксперт по российской ядерной политике Максим Старчак, который заявил в комментарии "Медузе", что в учения "не заложен никакой конкретный ответ на актуальные события", отметив, что подобные учения обычно готовятся несколько месяцев.

Угроза нападения со стороны Беларуси

В конце апреля 2026 года глава Офиса президента Украины и бывший руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, отвечая на вопрос о возможном втягивании Беларуси в войну против Украины, что "все может быть в жизни", однако подчеркнул, что украинская разведка отслеживает ситуацию в Беларуси, поэтому угроза для Украины "не будет внезапной".

В начале мая резидент Владимир Зеленский сообщил о "довольно специфической активности" в Беларуси на границе с Украиной, не уточнив, что именно он под этим подразумевает.

15 мая Зеленский сообщил, что Украина продолжает фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины, и поручил ВСУ представить план реагирования.

"Россия рассматривает планы операций в южном и северном направлениях от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси", – заявил он.

19 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал угрозу с территории Беларуси реальной. На следующий день Зеленский заявил, что МИД страны должен усилить координацию с партнерами в вопросах давления на Беларусь, со стороны которой, по словам президента Украины, может готовиться нападение на северные регионы Украины. 21 мая СБУ объявила о введении усиленных мер безопасности на севере Украины.

В тот же день Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским "в любой точке Украины или Беларуси и обсудить проблемы двусторонних отношений". Он также подчеркнул, что Беларусь не собирается втягиваться в военный конфликт, в том числе против Украины, если только Беларусь не подвергнется агрессии.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что у Украины "есть возможность действовать превентивно в отношении фактического руководства Беларуси".

Независимый военный аналитик и руководитель аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка рассказал Радио Свобода, что он с коллегами не наблюдает значительного увеличения белорусского военного присутствия у границ с Украиной или странами Балтии.

По мнению Музыки, украинские официальные лица могут акцентировать внимание на белорусском направлении по нескольким причинам:

поддерживать внимание Запада к рискам региональной безопасности;

обосновывать дальнейшее размещение украинских сил на северном направлении;

показать обеспокоенность растущей военной интеграцией России и Беларуси, особенно в контексте совместных ядерных учений учений.





Аналитик отметил, что активность Вооруженных сил Беларуси в последние месяцы оставалась близкой к стандартной, хотя темп учений был действительно несколько выше, чем в обычный мирный период. Музыка подчеркивает, что на данный момент нет никаких видимых признаков, которые указывали бы на подготовку крупномасштабной наступательной операции с территории Беларуси.

Угрозы в адрес Латвии и перепалка с литовским министром

19 мая Служба внешней разведки России выступила с угрозами в адрес Латвии, заявив, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны", а членство страны в НАТО не может служить защитой, как сказано в сообщении СВР, "от справедливого возмездия".

Российская спецслужба опубликовала заявление, в котором обвинила Латвию в том, что она дала согласие на запуск со своей территории украинских дронов по объектам в России. И хотя Россия и раньше выступала с угрозами в адрес балтийских стран, однако столь прямыми, как в последнем заявлении СВР, они были не часто.

Глава МИД Латвии Байба Браже назвала заявления СВР "очередной ложью России". "Латвия не предоставляет своё воздушное пространство для ударов по России. Это несколько раз было разъяснено представителям России", - написала она в соцсети X. О том, что "Россия лжёт", заявил и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что утверждения Москвы не соответствуют действительности. "Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против России и не собирается этого делать", - написал он.

В Латвии подчёркивают, что признают право Украины на удары по России, однако не давали права Украине использовать воздушное пространство Латвии. Инциденты с падением украинских беспилотников на территории стран Балтии вызвали дискуссию о том, стоит ли их сбивать. Официального заявления о том, что страны НАТО будут сбивать украинские беспилотники, не было, но 19 мая истребитель НАТО сбил украинский БПЛА над территорией Эстонии.

Георгий Тихий обвинил Россию в том, что она умышленно перенаправляет украинские беспилотники на территорию стран Балтии средствами радиоэлектронной борьбы. Очередной случай падения дрона (пока неясно, украинского или нет) в Латвии был зафиксирован сегодня, 23 мая.

В мае представители России также вступили в словесную перепалку с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, который в интервью заявил, что у НАТО есть средства, чтобы "в случае необходимости сровнять с землей" российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы в Калининграде. Представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Будриса "суицидальной паранойей". Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал это "заявлением на грани безумия".

Политолог и руководитель Центра геополитики и исследований безопасности Линас Кояла сообщил в своем аккаунте в сети Х, что в связи с недавними событиями он опросил представителей балтийских ведомств, занимающихся обеспечением безопасности.

По словам неназванных чиновников, они не видят признаков резкого роста уровня угрозы со стороны РФ или подготовки России к немедленным действиям: у нее в настоящий момент, по словам источников Коялы, недостаточно возможностей для этого. При этом они признают, что Россия "повышает градус". Кремль тем самым якобы пытается удержать страны Балтии от поддержки Украины. Кояла также отмечает на основе разговора с чиновниками, что упоминания конкретных объектов в Латвии, ровно как и "калининградский фактор", нельзя считать незначительными.

Россия упрощает процедуру получения гражданства жителям Приднестровья

15 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства гражданам самопровозглашенного Приднестровья. Теперь, чтобы получить паспорт РФ, жителям этого региона не требуется постоянное проживание в России и не нужно сдавать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России, как почти всем остальным мигрантам.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что Россия таким образом стремится привлечь людей для участия в войне против Украины. Она, однако, отмечает, что после начала полномасштабной войны многие жители Приднестровья, напротив, начали оформлять гражданство Молдовы, "поскольку чувствовали себя безопаснее именно с молдавскими документами, а не российскими".

Реагируя на указ Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия таким образом не просто ищет новых солдат для участия в войне против Украины, но и заявляет о своих правах на территорию Приднестровья.

"В Москве часто говорят различным собеседникам, что их якобы интересует только Донбасс. В действительности на кону стоит гораздо больше, чем Донбасс", – отметил Зеленский.

Многие эксперты действительно считают этот шаг подготовкой к осуществлению "донбасского сценария" в непризнанной республике: параллельно с этим указом Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий, что российская армия может быть использована за пределами России по решению президента.

Телеканал Настоящее Время также вспоминает слова секретаря Совета безопасности и бывшего министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в непризнанной республике проживает более 220 тысяч россиян, интересы которых якобы под угрозой из-за действий властей Украины и Молдовы.

Политолог Иван Преображенский в интервью Настоящему Времени заявил, что выдача российских паспортов является подготовкой к захвату Приднестровья. Россия, по его мнению, в ближайшие несколько лет планирует аннексировать "ПМР" так же, как ранее захватила Крым, Донбасс и территорию грузинских Абхазии и Южной Осетии.

"Сейчас на территории Молдовы в Приднестровье уже находятся российские миротворцы. Скорее всего, Россия берет курс на то, чтобы менять мандат находящихся там войск. Они уже не будут охранять склады: они будут охранять российских граждан, которые находятся в Приднестровье, а заодно и на той территории Молдовы, которую Россия не контролирует, то есть за пределами Приднестровья. Идет расширение конфликта и осуществление военного давления", – считает он.

По мнению Преображенского, Россия сначала может просто признать Приднестровье, как это было с "ДНР" и "ЛНР", а уже потом присоединить.

В Приднестровье уже находится около полутора тысяч российских военнослужащих: фактически речь идет о местных жителях с российскими паспортами, потому что масштабная ротация войск сейчас попросту невозможна: "ПМР" не имеет выхода к морю и граничит только с Молдовой и Украиной, поэтому отдельные российские военнослужащие, по неподтвержденным данным, попадают туда через Молдову под видом туристов.

Для нормального снабжения региона России придется выстроить сухопутный коридор через Одесскую и Николаевскую область Украины, либо атаковать Молдову – нет никаких подтверждений, что у России есть намерения и возможности провести подобную масштабную военную операцию.

Военный эксперт Майкл Кофман в комментарии Радио Свобода отметил, что на данный момент не видит военной угрозы Украине со стороны непризнанного Приднестровья.

Связь между событиями

Конрад Музыка отмечает, что вышеописанные события не следует рассматривать как полностью случайные, но при этом их также не следует с уверенностью классифицировать как скоординированную подготовку к войне против НАТО. а нужно воспринимать как часть более широкой российской стратегии по управлению эскалацией и запугиванию.

"Совместные ядерные учения с Беларусью, угроза СВР в адрес Латвии и упрощенная процедура получения гражданства для жителей Приднестровья выполняют разные оперативные и политические задачи, но указывают на одно: Москва пытается расширить психологическое и политическое давление вокруг Украины в момент, когда ее военные результаты в Украине далеки от желаемых", – говорит он.

Музыка называет заявление СВР о "центрах принятия решений" в Латвии особенно важным, поскольку оно содержало угрозу в адрес члена НАТО и одновременно обвиняло Украину в подготовке операций с беспилотниками с территории Латвии.

Указ об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей Приднестровья на фоне продолжающегося давления на Молдову, по мнению Музыки, также имеет значени, поскольку Россия "исторически использовала паспортизацию как политический инструмент в спорных регионах".

"Эти события связаны на уровне стратегического послания, но не обязательно являются элементами одного немедленного военного плана. Россия сигнализирует, что эскалация может происходить не только на украинском фронте, но и через Беларусь, Балтийский регион, Молдову или Приднестровье, ядерную риторику и гибридное давление", – поясняет Музыка.

Такая политика, по его словам, помогает Москве отводить внимание от трудностей на фронте, сдерживать более глубокую поддержку Украины со стороны Запада и создавать впечатление, что война может расшириться, если будут пересечены российские "красные линии".

При этом Конрад Музыка ппризывает не путать подобные сигналы с намерениями действовать немедленно. Имеющиеся сейчас данные, по словам эксперта, указывают, скорее, на попытку проведения политики принуждения, давления и сдерживания, а не на подготовку к расширению войны.