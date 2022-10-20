Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку. Она занимала должность 44 дня. Это самый короткий срок в британской истории — предыдущий антирекордсмен Джордж Каннинг занимал должность 119 дней, пока не умер от туберкулёза в 1827 году.

Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии, а значит и премьер-министром пять недель назад. Её налоговая реформа была разгромлена публикой, её пришлось сменить министра финансов. Рейтинг одобрения премьер-министра через полтора месяца в должности оказался ниже, чем у её предшественника Бориса Джонсона, который был вынужден уйти в отставку в июле.

67 процентов опрошенных британцев считают правительство некомпетентным, свидетельствует один из октябрьских соцопросов в Британии. Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в стране, передаёт Би-би-си.

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