"БоДжо потерял моджо". Почему Борис Джонсон ушел в отставку

2 года и 349 дней – столько длилось премьерство Александра Бориса де Пфеффель Джонсона. Таково полное имя главы британского правительства, подавшего в четверг, 7 июля, в отставку.

Правда, исполнять обязанности премьера Борис Джонсон намерен до осени, когда его Консервативная партия выберет нового лидера, который и станет новым премьер-министром Ее Величества. Как и почему прервалась карьера, возможно, самого яркого британского премьера со времен Маргарет Тэтчер? Если коротко, то Джонсона погубили скандалы его окружения и собственная неспособность ни справиться с ними, ни найти им объяснение, убедительное для общественности и способное защитить его собственную репутацию.

Всё началось еще в 2020 году с серии вечеринок сотрудников канцелярии премьера. На них самих не творилось ничего из ряда вон выходящего, если бы не одна деталь: вечеринки проходили в разгар эпидемии COVID-19 и соответствующих ограничений, строго запрещавших подобные мероприятия. Борис Джонсон с самого начала выкручивался, давая противоречивую информацию о том, насколько он был осведомлен о происходящем и участвовал ли в нем сам. В результате секретарем правительства Великобритании Сью Грей совместно с лондонской полицией было проведено специальное расследование, в котором упоминается 16 вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 годах. 83 участника, включая членов парламента, получили штрафы за нарушение локдауна.

Эта история, получившая название partygate, формально закончилась для премьера Джонсона удачно. В июне этого года по инициативе 54 парламентариев, представляющих его собственную Консервативную партию, было проведено голосование о доверии БоДжо, как сокращенно называют премьера. Большинство депутатов-консерваторов (211 против 148) поддержали своего лидера, но для Джонсона это означало серьезное ослабление его позиций. Ведь его предшественница Тереза Мэй в свое время тоже выиграла подобное голосование – и через пару месяцев вынуждена была уйти в отставку. 7 июля Джонсон, считавшийся главным организатором внутрипартийного "переворота" 2019 года, повторил судьбу Мэй.

Непосредственной причиной этого стали уже не вечеринки во время пандемии, а непристойности депутата Криса Пинчера. Этот политик, с февраля исполнявший обязанности заместителя главы консервативной фракции в парламенте, в конце июня напился в одном из лондонских клубов и приставал к двум находившимся там мужчинам. Это было не первое прегрешение такого рода со стороны Пинчера, который извинился и подал в отставку. Масштабы крупного политического скандала эта история приобрела после того, как стало ясно, что, назначая Пинчера на высокую должность в своей партии, Борис Джонсон знал о ряде прежних жалоб на его поведение. Более того, как и в случае c partygate, премьер темнил и изворачивался, отвечая на вопросы о своей (не)осведомленности относительно похождений Пинчера.

Итогом этих скандалов стал массовый уход со своих постов членов кабинета Джонсона. В течение одного дня 6 июля в отставку подали около 50 министров, младших министров (должность, аналог которой в других странах называется статс-секретарем) и других высокопоставленных чиновников. Прошения об отставке, сопровождаемые призывами к его собственному уходу, продолжали ложиться на стол премьера и утром 7 июля. Джонсон сопротивлялся до последнего, но после того, как со своего поста ушел даже министр финансов Надхим Захави, назначенный на эту должность всего два дня назад после протестной отставки предшественника, премьер сдался.

Глава правительства "склонился перед неизбежным", прокомментировал решение Джонсона уйти влиятельный консервативный парламентарий, экс-министр юстиции Роберт Баклэнд. Оппозиция, однако, требует окончательного ухода премьера – без переходного периода до выбора консерваторами нового партийного босса. Лидер крупнейшей оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пригрозил начать в парламенте процедуру выражения недоверия кабинету в целом. Полного ухода Джонсона и досрочных парламентских выборов потребовала и лидер шотландских националистов, первый министр Шотландии Никола Стёрджен.

В Британии, однако, ни одна политическая драма не обходится без юмора. Отставка нынешнего премьера – не исключение. В социальных сетях 7 июля шутили, что окончательно поставил Джонсона на колени кот Ларри, живущий в резиденции премьера. На шуточном твиттер-аккаунте, который ведется от имени этого кота, утром в четверг появилась следующая запись:

"Если Борис Джонсон не подаст в отставку до 10 часов утра, я буду вынужден нагадить ему в туфли".

Борис Джонсон: этапы жизни и карьеры

Родился в 1964 году в семье экономиста, политика и чиновника Стэнли Джонсона и художницы Шарлотты Фосетт.

Окончил привилегированный Итонский колледж и Оксфордский университет.

Был успешным журналистом и колумнистом, но не раз подвергался критике за вольное обращение с фактами.

В 2001 году впервые избран в британский парламент.

В 2008 году был избран мэром Лондона. Пребывание в этой должности сделало Джонсона одним из самых узнаваемых и популярных британских политиков. При этом у БоДжо всегда было не меньше критиков, чем поклонников.

Стал одним из лидеров кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС – Брекзита. Сторонники Брекзита одержали верх на референдуме в июне 2016 года.

В 2016–18 годах Джонсон был министром иностранных дел. Проводил жесткую линию в отношении Москвы и Пекина. По разным причинам вступил в конфликт с тогдашним премьером Терезой Мэй и подал в отставку.

В 2019 году Борис Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии и сменил Мэй на посту премьер-министра. В октябре того же года привел консерваторов к победе на парламентских выборах с большинством в 80 кресел – самым крупным со времен Маргарет Тэтчер.

Довел до успешного завершения переговоры с ЕС об условиях Брекзита.

В апреле 2020 года заразился COVID-19, болел тяжело, несколько дней его жизнь находилась под угрозой.

С началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года выступал как один из наиболее последовательных сторонников оказания помощи Киеву, несколько раз побывал в Украине с визитом.

Джонсон – большой поклонник Уинстона Черчилля, о котором написал книгу "Фактор Черчилль".

Борис Джонсон женат третьим браком, у него семеро детей, включая внебрачных.

Карьеру Бориса Джонсона и причины его падения для Радио Свобода комментирует политический аналитик Валерий Аджиев, главный научный сотрудник факультета медиа и коммуникации британского университета Бормута.

– Каков баланс достижений и просчетов Бориса Джонсона и его правительства?

– Он был избран в 2019 году на роль лидера Консервативной партии и премьера с мандатом реализовать Брекзит – в момент, когда в это мало кто верил. И ему удалось заключить в конце того же года соглашение о выходе из ЕС, а еще через год, и опять вопреки всем прогнозам, торговое соглашение. Во время пандемии Британия первой в Европе запустила программу вакцинации населения и одной из первых вышла из локдаунов, возвратившись к нормальной жизни. Наконец, именно Джонсон общепризнанно оказался лидером Запада в оказании помощи Украине.

Но каждое из этих достижений сопровождалось проблемами и компромиссами. Прежде всего, это ситуация в экономике, инфляция, вызванная щедрой поддержкой населения и бизнеса во время пандемии. Брекзит тоже не идет гладко, компромисс по вопросу границ в Северной Ирландии на практике вызвал паралич местной власти. А поток нелегальных иммигрантов через Ла-Манш только усилился, и предложенное после неудачных переговоров с Францией решение отправлять нелегалов в Руанду вызвало громкие протесты и судебные иски.

Премьер-министр потерял политическую поддержку многих парламентариев, традиционных избирателей и прессы

Принципиальная причина проблем Джонсона – необходимость удовлетворять экономические запросы его новых избирателей, ранее голосовавших за лейбористов. Это вызвало сдвиг экономической политики влево, с повышением государственных расходов и налогов до наивысшего за 70 лет уровня. Как следствие, возникло недовольство традиционного тори-электората. Это "консервативное" правительство не проводит консервативную политику. А какую, собственно, политику оно проводит, мало кто понимал. Оказалось, что прагматизм, не поддержанный внятными идеологическими принципами, не работает. В результате премьер-министр потерял политическую поддержку многих парламентариев, традиционных избирателей и прессы – не приобретя новых сторонников.

– Почему БоДжо "съели" инциденты, связанные с поведением отдельных лиц в частной сфере, – причем не самого премьера, а именно его сотрудников?

– Джонсон столкнулся с имеющей мало аналогов в прошлом неприязнью со стороны оппозиции и большой части прессы не просто к его политике, но и к нему лично. Значительная часть общества не могла простить ему Брекзита. Оппозиция сосредоточилась на дискредитации Джонсона как личности и преуспела – причем во многом тут виноват и он сам.

Джонсон продемонстрировал административную если не беспомощность, то наивность. Он политик-визионер, не способен входить в детали. Это нормально для первого лица. В бытность мэром Лондона Джонсон делегировал полномочия членам своей команды, и его администрация функционировала успешно. Но на Даунинг-стрит он пришел с командой во главе с политтехнологом Домиником Каммингсом, с которым они успешно работали на кампании в поддержку Брекзита. Тот не смог сработаться с коллегами, к тому же и политически амбициозная новая супруга премьера тоже пыталась влиять на ведение дел. Администрация Джонсона начала напоминать хаотичный королевский двор.

Что удивительно для профессионального журналиста и редактора его калибра, оказалась провалена коммуникационная сфера и пиар. Выступления Джонсона были часто неубедительны, первую публичную реакцию на проблематичные события самого премьера и его представителей практически всегда приходилось корректировать. Отсюда – постоянные упреки во лжи.

Борис Джонсон – политик необычный, он мог апеллировать к избирателям самых разных идеологических и политических предпочтений. За него голосовали не только традиционные сторонники тори и не только убежденные брекзитеры. Его часто ставят в ряд правых популистов и сравнивают с Трампом. Но мне он по политическому типажу более всего напоминает Рейгана. Для таких политиков личностная симпатия людей, их доверие – необходимый элемент успеха. Но в конце концов "БоДжо потерял моджо" (mojo – личный магнетизм, шарм). И для этого не понадобился вердикт избирателей на выборах, оказалось достаточно современных медийных технологий.

Его часто ставят в ряд правых популистов и сравнивают с Трампом. Но мне он по политическому типажу более всего напоминает Рейгана

– Кого консерваторы могут найти ему на замену?

– В отличие от 2019 года, когда после отставки Терезы Мэй Борис Джонсон был очевидной кандидатурой, сейчас очевидного лидера у тори нет. Есть с десяток заявленных кандидатов, большинство из которых примет участие в выборах. По идее, новый лидер должен объединить партию. Проблема в том, что и Консервативная партия в целом, и особенно ее парламентарии разделены на несколько непримиримых фракций.

Напомню процедуру: чтобы выдвинуться, кандидату-парламентарию необходимо заручиться поддержкой 5% своих коллег по парламентской партии. Затем будут два тура голосования, в первом надо получить не менее 18% голосов, а во втором – 36%. Слабейший каждый раз выбывает, пока не останутся двое сильнейших кандидатов. После чего начнется примерно полуторамесячная избирательная кампания с выступлениями перед партийными активистами на местах. В заключение голосованием членов партии (их около 200 тысяч) будет избран новый лидер. Реально этот процесс может закончиться в сентябре. А до тех пор будет функционировать старое правительство во главе либо с отставленным премьером, либо с его заместителем, которым является Доминик Рааб. От нового лидера будут ожидать скорого проведения всеобщих выборов – без них его легитимность будет многим казаться сомнительной. Хотя это и необязательно, – считает политический аналитик Валерий Аджиев.

Отставка Бориса Джонсона неизбежно вызовет большую тревогу в Украине, которую уходящий премьер активно поддерживал в ее борьбе против российской агрессии. Впрочем, судя по первым откликам в британской прессе, опасаться Киеву особенно нечего: решения о военно-технической поддержке Украины пользовались почти единодушной поддержкой всех партий, представленных в британском парламенте. Что касается Кремля, то он устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова отреагировал коротко: "Он нас не любит, мы его тоже". Возможно, этот отзыв – одна из очень немногих приятных новостей для Бориса Джонсона в день его отставки.