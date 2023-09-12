Лоббисты санкций оценили потери РФ от их введения в $7 млрд в месяц

Группа Ермака-Макфола, разрабатывающая рекомендации по санкциям в отношении России, оценила ущерб от их введения в пять-семь миллиардов долларов в месяц. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Международная группа также подготовила новые документы по ужесточению энергетических санкций и конфискации российских государственных активов. Только усовершенствование механизмов реализации уже имеющихся ограничений может дополнительно уменьшить доходы России от нефти и газа ещё в среднем на три миллиарда долларов в месяц, заявил представитель группы Ермака-Макфола.

Согласно январскому отчёту ЕС, Россия теряет около 160 миллионов евро в день из-за нефтяного эмбарго.

Ранее группа Ермака-Макфола уже предлагала снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и ввести санкции против Росатома и “Газпромбанка".

Во втором документе лоббисты санкций объясняют важность конфискации замороженных странами Запада российских международных резервов. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что резервы Центрального банка России должны быть "первой приемлемой мишенью". По его словам, Россия вторглась в Украину без всякой законной причины, и обязана заплатить за все военные преступления – массовые убийства, полное уничтожение десятков населенных пунктов, ежедневное целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры.

Страны Запада изучают возможность передачи Киеву замороженных российских активов на послевоенное восстановление Украины. Вместе с тем, по данным Bloomberg, власти Евросоюза пока не нашли законного механизма конфискации средств у России.

Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство