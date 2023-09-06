Евросоюз откладывает решение о введении специального налога на замороженные российские активы из-за противодействия нескольких стран блока, включая Германию и Францию. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров внутри Европейской комиссии.

Еврокомиссия, исполнительная власть ЕС, планирует обложить специальным налогом на помощь Украине прибыль, полученную от инвестиции замороженных из-за санкций российских активов на сумму 200 миллиардов евро ($214 млрд). Значительная часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Он только за первые шесть месяцев 2023 года заработал на них 1,7 миллиарда евро.

По данным Politico, Еврокомиссия планирует подготовить план из трёх шагов, чтобы выиграть время, необходимое на переговоры между странами ЕС. Первые два шага будут оценкой и отделением российских активов, и только третий предполагает перечисление прибыли от них в бюджет Евросоюза. О таком же плане пишет агентство Bloomberg.

Агентство сообщает, что 7 сентября представители Еврокомиссии встретятся для обсуждения плана с чиновниками из Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции. На следующей неделе пройдет встреча с представителями всех 27 стран ЕС. Для принятия документа им нужно будет проголосовать единогласно, так как вопрос касается совместной внешней политики и безопасности.

Несколько стран внутри ЕС опасаются, что изъятие российских активов приведёт к снижению инвестиционной привлекательности Еврозоны, отмечают Politico и Bloomberg. В то же время страны Балтии и Польша настаивают на полной конфискации этих денег.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в середине июня обещала представить предложение по использованию российских активов "до летних каникул". Этого сделано не было.