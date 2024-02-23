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Время Свободы

Логику проследил. Путин отозвался на слова Байдена про "сукина сына"

Информационный дайджест "Время Свободы", 23 февраля

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Время Свободы - Темы дня 23.02.2024
by Радио Свобода

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80 лет со дня начала депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года;

Владимир Зеленский заявил, что Украина выживет без западной помощи, но ей тогда придется заплатить за свою победу гораздо большую цену;

Командование ВСУ заявляет об уничтожении за последнюю неделю 7 российских самолетов;

Что представляет собой новый российский бомбардировщик Ту-160М;

Российские власти отказываются отдать матери Алексея Навального тело сына, требуя, чтобы она согласилась на его тайные похороны;

Юлия Навальная встретилась с Джо Байденом;

Документальный фильм выходца из России Виктора Косаковского "Архитектон" – один из главных претендентов на главный приз "Берлинале-2024";

В ЕС отреагировали на интервью Дмитрия Медведева;

Владимир Путин прокомментировал слова Джо Байдена, назвавшего его "сумасшедшим сукиным сыном".

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