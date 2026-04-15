Лондон анонсировал поставки Украине крупнейшей партии БПЛА

Великобритания объявила о крупном пакете поставок беспилотников для Украины. В сообщении на сайте британского правительства он назван "крупнейшим в истории" - утверждается, что в этом году Украине будет передано не менее 120 000 дронов. "Это также стимулирует рост и создание рабочих мест в Великобритании", - говорится в сообщении.

В Берлине сегодня проходит 34-е заседание Контактной группы по обороне Украины в так называемом формате "Рамштайн". В нём принимают участие министры обороны ряда стран, в том числе Великобритании, Германии и Украины, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Сообщается, что пакет будет включать тысячи ударных дронов большой дальности, разведывательные и наблюдательные дроны, логистические дроны, а также морские беспилотные системы. Поставки финансируются за счёт одобренного ранее пакета военной помощи Лондона Украине в размере 3 миллиарда фунтов.

"Дроны доказали свою критическую важность как для украинских контратак на фронте в последние месяцы, так и для обороны от продолжающихся российских атак", - говорится в сообщении. По наблюдениям аналитиков, в последние недели Украине удалось за счёт увеличения числа дронов и улучшения их характеристик добиться инициативы на линии фронта. За последний месяц впервые за долгое время Россия практически не получила территориальных приобретений - на одних участках фронта российские войска медленно продвигаются вперёд, на других, однако, украинские военные отбивают ранее утраченные территории.