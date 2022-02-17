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Лондон может отменить "золотые визы" для россиян из-за ситуации с Украиной

Иллюстративное фото

Великобритания рассматривает возможность отмены в течение нескольких недель программы выдачи "золотых виз", по которой богатые иностранцы могли получить гражданство в обмен на ввозимые в страну капиталы. Об этом сообщают Financial Times и The Times со ссылкой на источники, близкие к главе МВД Прити Пател.

В правительстве Великобритании, как пишут издания, вернулись к обсуждению проблемы с выдачей "золотых виз" из-за опасений российских "грязных денег" в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

Британские власти сейчас усиленно изучают визовые правила, чтобы исключить возможность проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Times.

Ранее Лондон заявил, что готовит "самый жесткий режим санкций против России, который когда-либо был", чтобы остановить "российскую агрессию" в отношении Украины. Эти санкции, как утверждается, затронут лиц, которые "обеспечивают стратегическую и экономическую поддержку российского режима". По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, у Лондона готовы изменения в законодательстве, которые позволят ввести ограничения против российских физических лиц и стратегических компаний.

Программу "золотых виз" Великобритания запустила в 2008 году. В обмен на вложения от двух миллионов фунтов стерлингов иностранцы получили возможность жить в стране, а позже — подать на гражданство и получить паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверки соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств: от заявителей потребовали провести аудит своих финансовых и деловых интересов.

По данным FT, в 2021 году британское правительство выдало 798 виз инвесторам, 82 из них — россиянам. За тот же период гражданам Китая было выдано 210 виз.

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