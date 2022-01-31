Лондон заявил о разработке широких санкций против Москвы к 10 февраля

Правительство Великобритании к 10 февраля будет готово ввести "широкомасштабные санкции" против Москвы, чтобы остановить "российскую агрессию" по отношению к Украине.

Об этом заявила в понедельник британский министр иностранных дел Лиз Трасс. Выступая в парламенте, она сказала, что готовящиеся санкции по многим направления затронут лиц, которые "обеспечивают стратегическую и экономическую поддержку российского режима". "Я очень чётко заявляю. От санкций негде будет спрятаться. Мы применим их без страха", - сказала Трасс.

Представитель администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки 31 января подтвердила информацию, что Вашингтон подготовил санкции в отношении ряда лиц из российской элиты и их семей на случай дальнейших шагов России, связанных с возможным нападением на Украину. По словам Псаки, речь идёт о лицах из числа тех, кто "находится в близком окружении Кремля и около него", либо "участвуют в процессе принятия решений правительства". Псаки добавила, что санкции затронут и тех, кто "причастен к дестабилизирующему поведению Кремля".

Ранее в понедельник Reuters и Financial Times сообщили, что США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину. На Западе опасаются такого развития событий в связи с информацией о концентрации российских войск у украинских границ. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идёт работа по подготовке таких санкций.

Москва неоднократно отрицала обвинения в подготовке вторжения в Украину, подчёркивая, что перемещении российских войск по территории России – это исключительно её внутренние дела.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Вашингтону и его союзникам следует отказаться, как он выразился, от "истерики" в освещении событий вокруг Украины. Говоря, в частности, о намерениях Лондона, Песков отметил, что Россия не оставит без ответа анонсированные Великобританией санкции в случае их принятия. Одновременно пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что "это очень тревожные заявления, подрывающие инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой".

Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин 31 января, во второй раз с конца прошлой недели обсудил по телефону ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщению Кремля, лидеры двух стран продолжили обмен мнениями по российским гарантиям безопасности, предложенным США и НАТО, и договорились подумать о возможности организации личной встречи. В беседе в пятницу Путин сказал Макрону, что ответы Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям не отражают основных опасений Москвы. Путин также заверил, что не стремится к эскалации вокруг Украины.