Ловушка для министра. Почему Силуанову не дают в долг китайцы

Министр финансов России Антон Силуанов дал развернутое интервью государственному агентству "РИА Новости". И даже с учетом того, кому он отвечал на вопросы, из беседы можно сделать вывод, что с прорывом финансовой блокады все далеко не так гладко, как хотят представить российские власти.

Интервью министра финансов России Антона Силуанова интересно не столько многократно и всеми (начиная с Путина и заканчивая кремлевскими пропагандистами) повторенными цифрами, которые должны убедить окружающих в том, что российская экономика крепка как никогда, сколько специфическим взглядом на окружающую действительность. Слово "война" традиционно не прозвучало. Вот уже два года чиновники экономического блока, по крайней мере публично, войну старательно игнорируют. Это приводит к любопытным казусам и заявлениям, которые вполне тянут на откровения.

Такая трансформация безболезненно не проходит

Силуанов традицию продолжил и открыл широкой общественности истинную подоплеку международных санкций. Сейчас, по словам министра, "переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны "Большой семерки". Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию: это последствия смены парадигмы".

Вот, оказывается, как обстоят дела. Только Россия начала "подниматься с колен" и демонстрировать миру экономический потенциал, как завистливые политиканы из стран "золотого миллиарда" начали давить санкциями. Исключительно чтобы сдержать неостановимый рост российской экономики. Ну и китайской заодно. Или все-таки сначала китайской. Потому Китай сейчас – наше все, главная надежда и опора.

Вырваться в число развитых стран не так просто

Любопытно, что спрашивали Силуанова про "ловушку среднего дохода" применительно к странам БРИКС. Термин ввели в обиход в 2006 году экономисты Всемирного банка Индермит Гил и Хоми Карас, которые занимались изучением экономик Восточной Азии. Они описали многократно повторяющуюся ситуацию, когда развивающиеся страны после бурного роста достигали определенного уровня развития и резко тормозили, нередко сталкиваясь с разрушительными кризисами.

Связано это с повышением уровня жизни, которое обеспечил рост. Страны лишаются конкурентного преимущества в виде дешевой рабочей силы. Привыкшее за годы бурного развития к постоянным улучшениям население требует продолжения. Однако вырваться в число развитых стран не так просто. Как правило, мешает уровень технологического развития.

С точки зрения этой теории важен не размер той или иной экономики, не валовой продукт, а то, сколько этого продукта приходится на одного жителя. И по ВВП на душу населения первенство держат Люксембург, Швейцария, Норвегия. США только на пятом месте. А Китай с его почти полуторамиллиардным населением – в шестой десятке. Россия – в седьмой, Бразилия – в девятой. И Китай, и Россия только приближаются к среднемировому показателю – тому самому "среднему доходу".

Обеспечить рост экономики и благосостояния его команда была не в состоянии

Теория экономистов Всемирного банка в конце "нулевых" несколько снижала всеобщий энтузиазм по поводу "будущих мировых экономических лидеров", стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая (никакого "С" – Южно-Африканской Республики – на конце тогда не было), объясняя, почему это лидерство вовсе не предопределено. Более того, если посмотреть на Россию, "подвиги нулевых" в "десятых годах" уже были невозможны. И "маленькая победоносная кампания" 2014 года, завершившаяся аннексией Крыма, была необходима Путину для того, чтобы удержаться у власти. Поскольку обеспечить рост экономики и благосостояния его команда была не в состоянии.

А к 2022 году у страны за спиной было "потерянное десятилетие", которое характеризовалось стагнацией экономики, сокращением реальных располагаемых доходов и бурным ростом закредитованности россиян. В результате для того, чтобы оставаться у власти, пришлось начинать войну и ради этой же цели превращать Россию в страну-изгоя.

Попытки успокоить общество теорией о готовности стран БРИКС единым фронтом противостоять проискам "англосаксов" и "золотого миллиарда" так же далеки от действительности, как и представления Силуанова о "ловушке среднего дохода". И это тоже наглядно видно из последнего интервью. К России в этом году переходит председательство в этом неформальном клубе, и у российского министра финансов в связи с этим много планов. Которыми он с удовольствием поделился с сотрудниками государственного агентства. Например, создать уже наконец платформу, которая объединяла бы финансовые системы стран – участников БРИКС.

Вся бурная активность последних двух лет была не более чем приглашением к диалогу

Практически все для нее готово – и цифровые валюты в России и Китае, и национальные системы обмена финансовой информации – как SWIFT, только лучше. И шлюзы для входа и выхода информации. Все можно запустить в течение года. И тут собеседники Силуанова от грандиозных открывающихся перспектив совершили ошибку: решили уточнить, не с китайской ли финансовой системой собирается объединяться российский министр. Ответ был отрезвляющим: "Мы готовы начинать со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива".

Проще говоря, до сих пор стран, которые изъявили бы желание, просто нет. Вся бурная активность последних двух лет была не более чем приглашением к диалогу. И ответа на это приглашение пока не последовало. Более того, как минимум от Китая его и не последует. Слишком уж велик риск оказаться в одной лодке с "изгоем" и попасть под международные ограничения.

Отчасти этим же объясняется и нежелание Пекина давать Москве кредиты. Даже в юанях. Год за годом российские власти утверждают бюджет, который дает Минфину право занимать в юанях, а китайские кредиты все не приходят. На вопрос "почему" Силуанов ответил коротко: "Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет".

После Путина весьма вероятен мощный социально-политический кризис

И опять, скорее всего, положительного решения и не будет. Потому что с такими режимами, как сейчас в России, торговать еще можно. Поставил товар – получил деньги. А вот давать в долг опасно. Потому что такие режимы, во-первых, неустойчивы и в любой момент могут уйти со сцены. А во-вторых, они лишены механизма мирного перехода власти. Поэтому после Путина весьма вероятен мощный социально-политический кризис. И чего ждать от того, кто окажется на вершине в результате ожесточенной борьбы за власть, совершенно непонятно.