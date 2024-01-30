Китай Европе не замена. Чего война лишила "Газпром" и Россию

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало обзор мирового рынка природного газа. Из него следует, что зависимость Европы от поставок трубопроводного газа из России продолжает снижаться. Происходит это в значительной степени за счет переориентации на другие источники энергии.

Эксперты агентства подсчитали, что в 2023 году спрос на газ в Европе упал на 7 процентов до минимального уровня с 1995 года. Поставки по трубопроводам из России снизились еще более радикально. С 65 миллиардов кубометров в 2022 году они упали до 45 миллиардов. Это минимум почти за шесть десятилетий – с начала 70-х годов прошлого века.

Роста потребления газа в Европе не прогнозируется

При этом перед войной, в 2021 году, европейские страны купили у "Газпрома" 140 миллиардов кубометров. То есть за два года поставки рухнули в три с лишним раза. После драматических колебаний в конце 2021 и в первой половине 2022 года цены стабилизировались. В 2023 году среднегодовая цена была вдвое ниже, чем за год до этого. Тем не менее роста потребления газа в Европе не прогнозируется.

Причина в том, что замещают европейцы российский газ не только поставками по трубе из Норвегии и сжиженным природным газом из США или Катара, но и более активным использованием других источников энергии. Франция, например, активно наращивает выработку на атомных электростанциях. Германия в большей степени полагается на солнечную и ветроэнергетику.

В целом Евросоюз уже несколько раз за последние два года пересматривал цели на 2030 год по доле возобновляемой энергетики, и каждый раз они становятся все более амбициозными. И все благодаря тому, что отрасль развивается быстрее, чем изначально было записано во всех стратегиях.

Даже в первой половине января, когда из Арктики в Европу пришли 30-градусные морозы, цена на газ серьезно не выросла, поскольку тогда установилась ветреная погода и выросла выработка энергии ветрогенераторами. 21 января, когда над Балтикой пронесся шторм "Иша", ветряки обеспечили треть всей европейской энергии, а в Германии их доля выросла до 70 процентов.

Ускоренный переход европейцев от углеводородов к другим источникам энергии далек от завершения

В результате несмотря на то что к началу отопительного сезона европейцы накопили рекордные запасы в подземных хранилищах (ПХГ), использовав в том числе мощности на территории Украины, отбор газа нынешней зимой идет гораздо менее интенсивно, чем в предыдущие годы. Эксперты МЭА отмечают, что уровень заполненности европейских хранилищ на конец зимнего отопительного сезона станет определяющим фактором для дальнейшей динамики цен до конца года. И сейчас все идет к тому, что весной хранилища будет заполнены более чем на 50 процентов.

При этом ускоренный переход европейцев от углеводородов к другим источникам энергии далек от завершения. В ближайшие пять лет количество солнечных панелей и ветрогенераторов в Европе должно вырасти в два с небольшим раза.

Собственно, происходит ровно то, о чем предупреждали еще перед войной, когда "Газпром" с благословения Путина спровоцировал европейский энергетический кризис. Европа приложила серьезные усилия, чтобы освободиться от энергетической зависимости. И результаты, которых удалось добиться всего за два года, превзошли все ожидания.

"Газпром" стремительно лишается доли на рынке, где СССР, а потом и Россия доминировали полвека. Попытки компенсировать убытки поставками в Китай приносят пока более чем скромные плоды и требуют дополнительных многомиллиардных вложений.

В начале января "Газпром" отчитался о том, что в 2023 году экспорт в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 миллиарда кубометров. Если вспомнить, что за два года поставки в Европу сократились на 95 миллиардов кубометров, легко посчитать, что вся "Сила Сибири" – это лишь четверть того, что не купила Европа. Если ограничиться только 2023 годом, то рост поставок в Китай трубопроводного газа составил 7,3 миллиарда кубометров, а сокращение поставок в Европу – 20 миллиардов.

Рано или поздно правительство вынуждено будет уступить "Газпрому"

Можно было бы порадоваться тому, что у "Газпрома" наконец дошли руки до газификации страны. Беда в том, что компания прилагает неимоверные усилия, чтобы компенсировать европейские финансовые потери за счет внутренних потребителей. Уже весной 2023 года руководство компании выступает за "либерализацию" внутрироссийского рынка газа, начав с тарифов для промышленных предприятий.

Стоит ли напоминать, что в условиях монополии на газотранспортные и газораспределительные сети "либерализация" означает банальное повышение цен для потребителей. Собственно, именно это монополии и ответила Федеральная антимонопольная служба. Но рано или поздно правительство вынуждено будет уступить "Газпрому", который несет потери на внешнем рынке. И тогда цены в России подскочат.