Лубинец рассказал о нарушении прав подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился в Италии с женой украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Ранее он объявил голодовку в итальянской тюрьме.

По словам Галины Кузнецовой, ее муж продолжает голодовку, она охарактеризовала его состояние здоровья как критическое.

"Именно поэтому эта ситуация требует немедленных действий и я взял ее под личный контроль", – заявил Лубинец. В частности, он направил официальные письма в Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно и омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли.

"Мы должны сделать все возможное для защиты прав украинца. Ведь содержание Сергея в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", – заявил Лубинец.

Ранее адвокат Кузнецова Никола Канестрини сообщил, что его подзащитный "с 31 октября отказывается от еды, требуя соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное по сравнению с другими заключенными обращение в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации".

По словам Канестрини, с момента задержания Кузнецова в августе этого года ему не обеспечили необходимую диету, что привело к ухудшению состояния здоровья.