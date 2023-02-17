Как скажется на ходе войны в Украине возможное массовое применение Россией боевой авиации;
История солдата-срочника, покончившего с собой, чтобы не принимать участия в российской агрессии;
Содержащихся в российских колониях граждан стран Центральной Азии пытаются заставить воевать;
Александр Лукашенко пригласил Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным в Минске;
Нурсултан Назарбаев лишился права на неприкосновенность своего имущества, а его родственники – права на личную неприкосновенность;
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» осудил политику Кремля.
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