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Время Свободы

Не дают полоскать носки. Пригожин жалуется на бюрократию

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 февраля

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Время Свободы - Темы дня 16.02.2023
by Радио Свобода

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Евгений Пригожин заявляет, что взять Бахмут подразделениям "ЧВК Вагнера" мешает "военная бюрократия";

По данным исследователей Йельского университета, в России созданы несколько десятков лагерей для "перевоспитания" детей из Украины;

Последнее слово лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого на суде по его делу;

Объем денежных переводов из России в Грузию в январе этого года был в 10 раз больше, чем в январе прошлого;

Никки Хейли стала первой женщиной, пытающейся избраться президентом США от республиканской партии.

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