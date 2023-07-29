Премьер Польши: более 100 вагнеровцев переброшены к Сувалкскому коридору

Более 100 наёмников российской ЧВК "Вагнер", находящихся в Беларуси, переброшены в район так называемого Сувалкского коридора, к границам Польши и Литвы. Об этом в субботу заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Сувалкский коридор (по названию польского города Сувалки) - территория, соединяющая Польшу и Литву, шириной менее 100 километров. К северо-западу от него находится российская Калининградская область, к юго-востоку - территория Беларуси. В различных публикациях о гипотетическом вооружённом конфликте между Россией и НАТО нередко речь идёт о том, что Россия в ходе такого конфликта, перерезав этот коридор, может отрезать страны Балтии от Польши и, следовательно, вообще Западной Европы.

Моравецкий не сказал, откуда у него сведения о передислокации вагнеровцев. Он отметил, что, по его данным, наёмники размещены в районе белорусского города Гродно. Моравецкий назвал это "шагом в направлении новой гибридной атаки на польскую территорию". Он напомнил о том, что в последние годы с территории Беларуси в Польшу и другие страны ЕС резко участилось число попыток нелегального перехода границы. Их осуществляют граждане стран Азии и Африки. Власти Польши обвиняют Минск и Москву в организации этих попыток с целью дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС. По мнению Моравецкого, наёмники "Вагнера" могут как оказывать мигрантам помощь в пересечении польской границы, так и сами, выдавая себя за мигрантов, пытаться перейти границу. Польский премьер предположил также, что наёмники могут переодеться в форму белорусских пограничников.

При этом высказывание прозвучало в контексте предвыборной борьбы в Польше. Моравецкий раскритиковал оппозиционную "Гражданскую платформу", обвинив её в недостаточно жёсткой позиции по отношению к России.

ЧВК "Вагнер" и власти Беларуси пока не комментировали утверждения Моравецкого. Независимых подтверждений его слов пока также нет. Проект "Беларускi Гаюн", который отслеживает в том числе деятельность вагнеровцев в Беларуси,сообщал на этой неделе о прибытии новых конвоев их военной техники из России в полевой лагерь в деревне Цель в центральной части страны. О перемещении наёмников к западной границе не сообщалось.

Накануне стало известно о том, что Польша решила увеличить численность своих вооружённых сил почти в два раза со 172 тысяч до почти 300 тысяч военнослужащих. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что соответствующий документ уже подписан. Варшава также решила передислоцировать часть войск к восточной границе страны после того, как наёмники ЧВК "Вагнер" перебазировались в Беларусь.