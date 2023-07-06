Лукашенко о Пригожине: "На территории Беларуси его нет"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который после мятежа, по словам российских властей, должен был "уйти в Беларусь", находится в Санкт-Петербурге. "На территории Беларуси его нет", - заявил авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами.

По словам Лукашенко, наёмники ЧВК "Вагнер" также базируются в своих лагерях, "где они находились после вывода с фронта на восстановление". Где эти лагеря, он не уточнил.

Лукашенко вновь настаивал, что лагеря для бойцов ЧВК "Вагнер" на белорусской территории не строят, а вопрос об их передислокации в Беларусь ещё не решен. При этом он повторил, что белорусские власти готовы выделить ЧВК территорию заброшенной воинской части, где можно поставить палатки.

После мятежа, который устроил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Путин предложил тем "вагнеровцам", кто "остановился у последней черты", заключить контракт с Минобороны, либо вернуться к семьям или уйти в Беларусь. В СМИ появились спутниковые снимки вероятного палаточного лагеря вагнеровцев в Могилёвской области, примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

По словам Лукашенко, он не видит рисков от размещения наёмников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. "Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован",— заявил Лукашенко.