"Никто не верит ни Путину, ни Пригожину". Десять дней после мятежа

ЧВК "Вагнер" приближалась к Москве. Ростовчане радостно фотографировались с наёмниками. Путин, вероятно, наблюдал за происходящим с яхты своего друга Ковальчука. Шойгу и Конашенков упорно не появлялись на публике. Лукашенко, поняв, что "ситуация не рассосётся", весь день якобы отговаривал Пригожина от штурма Москвы. Вечером вагнеровцы, практически беспрепятственно пройдя в сторону Москвы 780 километров, развернули свои колонны. Пригожин позже скажет, что не хотел "проливать кровь", хотя до этого наёмники убили как минимум 13 российских военнослужащих. Таким запомнилось россиянам 24 июня 2023 года.

Прошло уже 10 дней с момента окончания марша наёмников, но судьба Пригожина и его группировки остаётся во многом неясной. О промежуточных итогах похода вагнеровцев на Москву и возможном будущем Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в России, Беларуси и Африке – в материале Радио Свобода.

Письмо Суровикину и обещание "новых побед"

Несмотря на то что в ходе рейда мятежники фактически захватили город-миллионник и сбили несколько российских военных вертолетов и самолет, в результате чего погибли по меньшей мере 13 военнослужащих, уголовное дело против Пригожина закрыли практически сразу же после окончания мятежа, а наёмникам предложили либо уволиться, либо подписать контракты с Минобороны РФ, либо последовать за Пригожиным и "уйти в Беларусь". Ещё 24 июня президент России Владимир Путин называл поход вагнеровцев ножом в спину, а Пригожина – предателем, но уже на следующий день в своём "историческом" обращении он сказал, что мятежники на самом деле "настоящие патриоты" России, которых "обманом или угрозами" переманили на "тёмную сторону".

Пригожин вновь появился в публичном поле только через два дня после "марша справедливости", записав 11-минутное голосовое сообщение. В нем он заявил, что ЧВК "Вагнер" защищает только интересы России и добилась значительных успехов на войне в Украине. По его словам, ЧВК должны были распустить 1 июля в результате "интриг и непродуманных решений". Причиной "марша справедливости" он назвал ракетный удар со стороны российской армии по позициям "Вагнера", в результате которого погибло около 30 наёмников (видео последствий этого удара, впрочем, вызвало у многих экспертов подозрения в сфабрикованности). По словам Пригожина, его вооружённые части "остановились, когда стало очевидно, что прольётся много крови". "Посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, уже сделала достаточно", – добавил в аудиосообщении основатель ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что его люди "шли, чтобы продемонстрировать свой протест, а не свергать власть".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на не названных по именам представителей стран Запада утверждает, что Пригожин в ходе мятежа действительно планировал захватить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова во время посещения ими Ростова-на-Дону. Очевидно, что эта цель не была выполнена.

Помимо этого в СМИ распространялась информация о том, что после мятежа наёмников был задержан заместитель командующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин – он поддерживал хорошие отношения с Пригожиным и, возможно, знал о готовящемся рейде. С момента публикации новостей о задержании Суровикина он не появлялся на публике. Во вторник, 4 июля, волонтерка организации "Русь сидящая" отправила письмо на имя Суровикина в СИЗО "Лефортово". В ответ она получила уведомление о том, что оно "получено адресатом". По данным западных разведок, некоторые командиры регулярных войск тоже могли быть в курсе заговора.

Сергей Шойгу прокомментировал поход вагнеровцев только 3 июля. Он заявил, что "провокация не повлияла на действия российских группировок войск".

После мятежа Владимир Путин впервые признал, что ЧВК "Вагнер" финансировалась за счёт российского госбюджета. По его словам, таким образом "Вагнер" получил 86 миллиардов рублей. До этого президент России неоднократно утверждал, что наёмники никак не связаны с государством. Позднее ведущий российского государственного телевидения Дмитрий Киселёв в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" заявил, что "Вагнер" получил по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а пригожинский холдинг "Конкорд" оказал армии услуги питания ещё на 845 миллиардов. Независимого подтверждения этой информации нет.

Наёмников после мятежа обязали сдать всю тяжёлую технику в распоряжение российской армии. Вероятно, её отдадут Росгвардии. По данным Института изучения войны (ISW), это означает, что "Вагнер" вряд ли в ближайшее время вновь сможет развернуть крупные силы и усилить фронт в Украине.

Еще во время мятежа в российских городах стали снимать баннеры с рекламой ЧВК "Вагнер" с бигбордов. Российская пропаганда, несмотря на ещё недавнюю героизацию и легализацию наёмников в глазах российского общества, сменила риторику. В эфире Первого канала был показан сюжет о том, что Бахмут, который российские войска пытались взять многие месяцы, на самом деле не имел никакого стратегического значения (бои за город со стороны России вели в основном наёмники ЧВК "Вагнер").

Судьба самого Пригожина остаётся неясной. В зданиях, связанных с его фирмами (например, в "ЧВК Вагнер Центре"), прошли обыски. В ходе одного из них были найдены миллиарды рублей и поддельные документы (4 июля "Фонтанка" сообщила, что Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 миллиардов рублей). Самолёты главаря "Вагнера" периодически летают из Петербурга в Беларусь, а "человека, похожего на Пригожина", время от времени замечают в Санкт-Петербурге.

Конец империи?

2 июля Министерство обороны России расторгло контракт на поставки питания с холдингом "Конкорд", принадлежащим Евгению Пригожину. В холдинг входят десятки юридических лиц. Он занимался поставками питания в школы, объекты социальной инфраструктуры, в том числе в российские войсковые части и госпитали.

Прекратила свою работу и "фабрика троллей" Пригожина, а также медиахолдинг "Патриот". В него входили Федеральное агентство новостей (РИА "ФАН"), а также сайты "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Невские новости", "Народные новости" и другие. После начала мятежа сайт РИА "ФАН" заблокировали в России. Уволенные одним днем сотрудники пригожинских медиа рассказали изданию Север.Реалии о том, что про увольнение им сообщили уже после официальных сообщений в публичных соцсетях. Потенциальным владельцем холдинга может стать "Национальная Медиа Группа" (НМГ) Юрия Ковальчука.

После мятежа Пригожина проблемы возникли не только у сайтов медиахолдинга "Патриот". Как сообщил в понедельник проект "Роскомсвобода", с 28 июня российские власти заблокировали несколько сайтов, которые имели идентичный контент и выглядели как предвыборная агитация за "повара Путина" на президентских выборах 2024 года. Речь идет о доменах с однотипными названиями: P2024.site, P2024.tech, Pp2024.site и так далее. На этих сайтах Пригожин описывался как "человек, который не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках". Радио Свобода проверило данные о регистрации семи заблокированных доменов и выяснило, что один из них был зарегистрирован 22 апреля 2023 года, один – 1 июня, три – 14 июня, наконец, еще два домена, P2024.info и P2024.biz, были зарегистрированы 30 июня, то есть уже после мятежа.

На сайте помимо текста о Пригожине есть лишь две ссылки: "поделиться" и "перейти в чат-бот". В чат-боте пользователь получает текст с критикой Министерства обороны, в котором говорится, то "СВО проводится ценой тотального уничтожения армии", чтобы "какой-то шмондёр получил звезду маршала" После этого предлагается оставить номер телефона, по которому с человеком, запустившим бот, свяжется "куратор". На номер, оставленный журналистами Радио Свобода, никто не написал и не позвонил.

4 июля, уже после блокировки, на этих сайтах появилось обновление: теперь посетителей встречает всплывающее окно с цитатой из нового сообщения Пригожина, опубликованного в понедельник, 3 июля, в близком к ЧВК "Вагнер" телеграм-канале Grey Zone. Многих наблюдателей оно озадачило обещанием скорых "новых побед на фронте". Связаны ли заблокированные сайты и чат-бот с Пригожиным, неизвестно.

"Басни" Лукашенко и лагерь в Беларуси

Вагнеровцы, несмотря на предложение Путина, не спешат подписывать контракты с Минобороны, ровно как и переезжать в Беларусь. По состоянию на вечер 5 июля документальных подтверждений присутствия наемников Пригожина в этой стране не было, хотя есть косвенные свидетельства того, что это лишь вопрос времени.

2 июля в телеграм-канале "ЧВК Вагнер | Объявления о работе" появилось сообщение о том, что региональные центры по набору наемников приостанавливают работу на срок в 1 месяц. В то же время в чатах в телеграме, где общаются родственники вагнеровцев, пишут, что ЧВК продолжает набор добровольцев – правда, без конкретного упоминания о том, где придется воевать или базироваться новобранцам. В частности, по многочисленным свидетельствам, продолжает функционировать самая известная база ЧВК "Вагнер" рядом с хутором Молькин в Краснодарском крае.

"Муж сказал в Луганск с Молькино отправляют и в РБ (Республику Беларусь. – Прим. РС). На Луганск [надо] доучиваться. Те, кто давно там, дорабатывают на Бахмуте и т.д., но в тылу", – говорится в одном из сообщений, опубликованном в воскресенье, 2 июля. "Мне звонил только что с Молькино. Ждут отправку в РБ. Всё хорошо говорит", – писала в этот же день другая женщина. В одном сообщении говорится, что в Беларусь вагнеровцев нанимают на "других условиях" – по сравнению с теми, которые действовали для добровольцев, воевавших в Украине. В чем именно заключается разница, Радио Свобода достоверно узнать не удалось. По одной из версий, речь прежде всего идет о сокращении размера зарплат.

Еще из одного сообщения следует, что на базу рядом с хутором Молькин после мятежа даже приезжал сам глава ЧВК "Вагнер": "Приезжал Пригожин и все им объяснил. Все довольны, остаются". Кроме этого, по словам родственников, после небольшого перерыва, вероятно, связанного с провалом мятежа, постепенно возобновляют работу кассы, через которые можно получить обещанные "гробовые" и другие выплаты.

Руководительница "Руси сидящей" Ольга Романова отмечает, что после мятежа Пригожина темпы вербовки заключённых резко снизились. Главарь вагнеровцев пользовался их уважением, но после неудачного мятежа, сообщает Романова, его авторитет среди заключённых резко упал. Впрочем, сам Пригожин заявил о том, что "Вагнер" больше не вербует зэков из-за запрета со стороны властей, ещё в феврале.

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что сыграл решающую роль в переговорах с Евгением Пригожиным. Именно он якобы уговорил главаря наёмников развернуть колонны за несколько сотен километров от российской столицы. По словам Лукашенко, в случае отказа он был готов стоять за Москву "как в 1941 году" (сам Лукашенко родился в 1954-м). Также он пообещал Пригожину полную безопасность и вывод ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Он добавил, что наёмники могут работать в Беларуси инструкторами. "Бойцов "Вагнера" не стоит бояться, их боевой опыт будет полезен Беларуси", – заявил Лукашенко. По его словам, такое подразделение, как ЧВК "Вагнер", не помешает белорусской армии.

Экс-сотрудник белорусского МИД, а ныне аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнькин, впрочем, ставит под сомнение решающую роль Лукашенко в переговорном процессе:

"Эксперты, которые знакомы с Лукашенко или следят за ним многие годы, естественно не поверили ни ему, ни Путину, ни Пригожину, ни Пескову на слово – это люди, которые обманывают гораздо чаще, чем говорят правду. Откровенно говоря, ни у кого из нас нет реальных сведений о его реальной роли в переговорах. 95% всей информации исходят из уст самого Лукашенко, а его художественное оформление подробностей напоминает скорее басни Крылова, чем объективное описание событий. Рассказы о том, как он звонит Бортникову и даёт ему указания, мягко говоря, выглядят сомнительно. Или же его слова о том, что он хорошо знал Пригожина на протяжении 20 лет – а потом в этом же рассказе он просит у Путина номер телефона Пригожина.

Роль он всё-таки, вероятно, какую-то сыграл, раз об этом сказали и Путин, и Песков, и Пригожин. Неизвестно только, была ли она медиаторской, в чём я сомневаюсь, или технической (посредник в налаживании каналов связи). Я не думаю, что Лукашенко находится в том положении, чтобы звонить Путину и предлагать: "Мятежники наступают, поэтому тебе надо уступить там и там". Я думаю, из Москвы он скорее получал инструкции и передавал позицию Кремля Пригожину. А в разговоре с самим Пригожиным мог и импровизировать, пытаясь его убедить отступить", – отмечает экс-дипломат.

Слюнькин считает, что определённую роль в переговорах мог сыграть и госсекретарь Совета безопасности и Генштаба Беларуси Александр Вольфович, уроженец России, который якобы имеет тесные связи с российскими силовыми ведомствами. Дело в том, что впервые за долгое время официальная позиция белорусского режима исходила не от пресс-службы самого Лукашенко, а от Совета безопасности Беларуси. В самом заявлении Совбеза нет явного осуждения действий мятежников, зато говорится о "братских народах" и о том, что любые провокации и внутренние конфликты являются "подарком коллективному Западу". Это косвенно подтверждает версию о том, что в момент мятежа Минск выполнял посреднические функции и не хотел открыто поддерживать одну из сторон, считает экс-дипломат.

В конце июня журналисты Белорусской службы Радио Свобода опубликовали спутниковые фотографии полевого военного лагеря на территории войсковой части в поселке Цель Осиповичского района Могилевской области. Ранее сообщалось, что именно здесь могут разместить наемников ЧВК "Вагнер", которым после мятежа Евгения Пригожина дали уйти из России. Журналисты насчитали в лагере площадью с два футбольных поля 303 палатки, каждая из которых может вместить от 20 до 50 человек. Общую вместимость лагеря они оценивают примерно в 15 тысяч человек. Министерство обороны Беларуси не ответило на вопрос Радио Свобода о том, для кого предназначается лагерь. 27 июня Александр Лукашенко заявил, что никаких лагерей для российской военной частной компании "Вагнер" в Беларуси не строится. О том, что никто из вагнеровцев пока не отправился в Беларусь, пишут и многие родственники наемников в чатах в телеграме.

В понедельник, 3 июля, фотографии этого палаточного лагеря, сделанные на земле, были показаны YouTube-каналом "Популярная политика" – по словам редакторов канала, их журналистам прислал местный житель.

Позднее в близком к ЧВК "Вагнер" телеграм-канале Grey Zone появилось следующее сообщение: "Продолжается обустройство одной из трёх баз "Группы Вагнера", которая расположена близ населённого пункта Осиповичи, что в белорусской Могилёвской области. В свою очередь, часть подразделений "Группы Вагнера" уже приступили к тренировочному процессу: так, например, отрабатываются танковые манёвры и манёвры с тяжёлой техникой на полигоне расположенном в паре километров к югу, также отрабатываются штурмовые действия под прикрытием артиллерии, в том числе ночью". Независимого подтверждения информации о том, что наёмники действительно прибыли в Беларусь, нет.

По мнению аналитика ECFR Павла Слюнькина, установка таких палаток, а не строительство полноценных зданий косвенно указывает, что размещение наёмников в Беларуси, даже если оно произойдёт, будет временным.

Основная причина, по которой наёмники до сих пор не пришли в Беларусь, заключается в том, что стороны, вероятнее всего, не могут договориться об условиях нахождения вагнеровцев в этой стране, считает Слюнькин. По его словам, этот вопрос является ключевым противоречием в переговорном процессе между Пригожиным и Лукашенко:

"Для Пригожина "Вагнер" – это ресурс, благодаря которому он получал деньги, обеспечивал своё влияние в бизнес-среде и военной сфере. Лукашенко же смотрит на "Вагнер" и на Пригожина как на потенциальную угрозу для себя, если он не будет их контролировать. После того, что произошло в России, – как можно оставить контроль над огромным ресурсом вооружённых людей такому человеку, учитывая насколько боязливо и ревностно Лукашенко относится к любым оппонентам?" – говорит Слюнькин.

По его мнению, Лукашенко не планирует оставлять кому-либо неподконтрольный ресурс на собственной территории, тем более "зная "кредитную историю" ЧВК "Вагнер" и самого Пригожина". При этом Лукашенко, говорит эксперт, важно, чтобы Пригожин с территории Беларуси не продолжал атаковать (информационно или физически) Минобороны, и в частности Шойгу, или других российских чиновников. Слюнькин сомневается как в том, что Лукашенко может согласиться на сохранение части автономии "Вагнера" в Беларуси без реального давления со стороны Москвы, так и в том, что сам Пригожин заинтересован в постоянной дислокации "Вагнера" в Беларуси. "Чем они там будут заниматься? Обучать белорусскую армию? Во-первых, у белорусского Минобороны на это попросту нет денег. Во-вторых, неужели Пригожин, который построил всю эту систему, передаст контроль над ней пусть не Шойгу, но белорусскому министру обороны Хренину? Я очень сильно сомневаюсь. Да и этим условным восьми тысячам наёмников надо чем-то заниматься. Для нового штурма Киева этого явно не хватит, поскольку регулярных сил ВС РФ в Беларуси сейчас довольно мало", – резюмирует Слюнькин.

По словам Слюнькина, существует три варианта того, как будут развиваться события вокруг потенциального переезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь:

Совместная работа Лукашенко и Пригожина в Африке. У Лукашенко в африканских вопрос есть доверенное лицо – Виктор Шейман. Он, по словам аналитика, продвигает интересы режима Лукашенко в Африке, подкупая местных чиновников, и пытается добиться доступа к местным ресурсам. Здесь Лукашенко и Пригожин могут найти точки соприкосновения: Лукашенко может обеспечить "повару" политическое прикрытие, а Пригожин взамен – поделиться частью своих ресурсов в Африке.

Часть наёмников (несколько десятков или сотен вагнеровцев с большим боевым опытом) будет защищать режим Лукашенко от внешних и внутренних угроз, например, от протестов или белорусских добровольцев в Украине, часть из которых ставит своей конечной целью вооружённое освобождение Беларуси. Сотрудничество с "Вагнером" может стать третьим эшелоном личной безопасности Лукашенко, помимо военных гарантий со стороны Москвы и российского ядерного оружия.

Миграционный кризис. Лукашенко может использовать отдельных наёмников "Вагнера" для провокаций на границах с Польшей, Литвой и Латвией. По словам Слюнькина, с 2021 года Лукашенко регулярно использует нелегальную миграцию для "штурма" границ стран НАТО и Европейского союза.

Африка

ЧВК "Вагнер" в последние годы наращивала своё присутствие в Африке и в Сирии (также сообщалось о деятельности наёмников в Венесуэле, однако ее масштаб оценить сложно). Известно, что наёмники действуют как минимум в четырёх африканских государствах: Ливии, Судане, Мали и Центральноафриканской Республике. Общая группировка "Вагнера" в Африке, по разным оценкам, достигает 5000 человек. Помимо этого, отмечает историк-африканист Ирина Филатова, наёмники "натренировали местную милицию и местных волонтёров, превратив их тем самым в своих союзников". Таких "волонтёров", по словам Филатовой, только в ЦАР насчитывается около 5 тысяч.

Наёмников "Вагнера" в Африке неоднократно обвиняли в военных преступлениях, в том числе пытках и убийствах мирных жителей.

На своей деятельности в Африке ЧВК "Вагнер" ежегодно зарабатывал сотни миллионов долларов в год, сообщает американская газета The Wall Street Journal. Источниками его доходов являлись в том числе:

экспорт суданского золота в России;

экспорт алмазов из ЦАР в Объединённые Арабские Эмираты;

экспорт древесины в Пакистан;

контроль и "охрана" африканских месторождений;

горнодобывающая промышленность;

обучение африканских волонтёров и военнослужащих;

защита высокопоставленных африканских чиновников (например, президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера).

Неизвестно, что будет с бизнесом Пригожина в Африке после мятежа, поскольку Россия, предположительно, спонсировала его деятельность на континенте, а также помогала в транспортировке вооружения для наёмников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня сообщил, что решение о том, продолжать сотрудничество с наёмниками или нет, должны принимать правительства африканских стран. Он отметил, что соглашения между правительствами государств и ЧВК "Вагнер" в Африке заключались напрямую. Ранее спикер президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы не имела отношения к бизнесу "Вагнера" в Африке.

Говорить о том, что ЧВК "Вагнер" утратила своё влияние за пределами России с началом полномасштабного вторжения в Украину, не приходится. Наёмники при поддержке местных правительств смогли закрепиться в нескольких африканских государствах и Сирии. Историк Ирина Филатова отмечает, ссылаясь на доклад американской некоммерческой организации The Sentry, что за время полномасштабной войны количество полётов российских самолётов в ЦАР значительно увеличилось. Это может свидетельствовать о наращивании поставок вооружения, оборудования и войск находящимся там российским войскам (неизвестно, идёт ли речь о наёмниках или военнослужащих Минобороны РФ). Особенно активно развивалась линия поставок оборудования для горнодобывающей промышленности по маршруту Камерун – ЦАР – Судан.

Помимо этого вагнеровцы, по неподтвержденным данным, участвовали в подавлении восстаний в Венесуэле и Судане. Также, согласно просочившимся в сеть в результате утечки документам Пентагона, соратники Пригожина планировали тайную поездку на Гаити, чтобы предложить свои услуги местному правительству, сообщает The Wall Street Journal. В январе, отмечает издание, "Вагнер" провёл переговоры об отправке вооружённых сил в Буркина-Фасо (о достижении договорённостей между "Вагнером" и Буркина-Фасо говорил и президент Ганы Нана Акуфо-Аддо), а также планирует экспансию в Кот-д'Ивуар.

Влияние наёмников в Мали после того, как местное правительство приняло решение о выдворении миротворческой миссии ООН из страны, может вырасти, отмечают эксперты. ООН поддержала вывод тринадцатитысячной миротворческой группировки. Это, по мнению аналитиков, означает ставку военной хунты на сотрудничество с Россией. Ранее вагнеровцы фактически вынудили французских миротворцев в Мали покинуть свои базы. Мятеж Пригожина вызвал в малийском руководстве беспокойство, поскольку выход наёмников из страны вкупе с выводом миротворческой миссии ООН может привести к новой политической нестабильности и кризису безопасности в стране, отмечает Financial Times.

Дипломаты в ЦАР, с которыми поговорили журналисты этого издания, сообщили, что мятеж наёмников на данный момент никак не помешал работе ЧВК "Вагнер" в стране. Собеседники FT отмечают, что одни из главных соратников Пригожина в ЦАР – глава "Русского дома" в ЦАР Дмитрий Сытый и советник президента ЦАР по вопросам безопасности Виталий Перфильев – остаются в столице страны. Источник, близкий к президенту Туадера, также сообщил изданию, что события в России никак не повлияли на работу наёмников.

По данным Пентагона, группировка "Вагнера" в Ливии до 2021 года финансировалась ОАЭ и Халифой Хафтаром, ливийским полевым командиром. Неизвестно, сможет ли ЧВК "Вагнер" продолжить свою работу в Ливии без российского финансирования и военно-технического оснащения. США также оказывают давление на Ливию и требуют отказаться от сотрудничества с "Вагнером". В январе директор ЦРУ Уильям Бёрнс совершил визит в Ливию, где встречался в том числе с Хафтаром. "ЧВК "Вагнер" была главной темой", –​ сообщил Мохаммед Элджарх, управляющий директор консалтинговой фирмы по безопасности Libya Desk.

Что касается Сирии, то, по данным The Wall Street Journal, после мятежа Пригожина заместитель министра иностранных дел России вылетел в Дамаск, чтобы предупредить президента Сирии Башара Асада о том, что "Вагнер" больше не будет действовать в стране самостоятельно.

Сразу несколько зарубежных СМИ со ссылкой на разные источники утверждают, что наёмники в результате мятежа могут полностью лишиться снабжения со стороны российского Минобороны. Эксперты отмечают, что Путин может попытаться захватить контроль над наёмниками в "Вагнере", отстранив Пригожина от дел, но об уходе российских сил из Африки и об утрате влияния на континенте речи не идёт.

Впрочем, многие африканские политики относятся к вопросу ухода наёмников по-философски. Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика сказал, что если Москва решит отозвать "Вагнера" и прислать "Бетховена" или "Моцарта", никто возражать не будет.

Историк-африканист Ирина Филатова считает, что африканские чиновники не воспринимают "Вагнера" как самостоятельную единицу. Они, наоборот, делают акцент на том, что это именно российские "инструкторы", а не наёмники ЧВК "Вагнер".

"В некоторых африканских государствах, в частности в ЦАР и Мали, очень многое держится на силе, которую представляет собой ЧВК "Вагнер". Кому эта сила подчиняется – Пригожину или российскому государству, местному правительству абсолютно всё равно. Факт в том, что они хотят удержать лидеров переворота у власти и, естественно, что это их вполне устраивает, от кого бы эти люди ни приходили и кому бы они ни подчинялись. Вопрос в том, насколько это удовлетворит правительство этих стран. Мы не знаем, какую часть прибыли от горнодобывающей промышленности наёмники оставляли себе, а какую – отдавали правительству. Поэтому всё зависит ещё и от того, какую часть захочет оставлять себе российское государство", – сказала Филатова.

Что может ждать самого Евгения Пригожина?

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Кремль попытается выставить Пригожина в глазах общественности лжецом и коррупционером, чтобы разрушить его репутацию в российском обществе и среди наёмников.

ISW отмечает, что Путин в своих речах намеренно не упоминает Пригожина и не ставит его в один ряд с наёмниками. Таким образом он якобы планирует заманить вагнеровцев в регулярную российскую армию.

На данный момент, по мнению аналитиков, Кремль не готов физически устранить Пригожина, поскольку сначала хочет разрушить его медийный образ и лишить его поддержки со стороны военнослужащих и общества, а также отбить желание у наёмников следовать за своим главарём в Беларусь и лишить его финансовой мощи.

Джилл Догерти, в прошлом глава бюро CNN в Москве и эксперт по России, считает, что Путин не простил Пригожина и может попытаться ликвидировать его в Беларуси. Журналистка отмечает, что это трудный вопрос для Москвы, поскольку "пока у Пригожина есть хоть какая-то поддержка, он представляет угрозу, где бы он ни находился".

Мартин Краг, заместитель директора Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, тоже считает, что Путин может позволить Пригожину покинуть страну, но не простить его. Эксперт считает, что до этого Путину противостояли только люди, находящиеся вне политической системы, поэтому мятеж "Вагнера" значительно отличается от всего, что случалось с Путиным ранее.

Собеседники "Медузы", два ветерана частной военной компании и близкий к ее менеджменту силовик, считают, что "Вагнер" может разделиться на две части после провала мятежа Пригожина. Лишь единицы наёмников на данный момент подписали контракты с Минобороны. В основном это тыловики, сообщают собеседники, при этом часть вагнеровцев по состоянию на конец июня 2023 года продолжали выполнять боевые задачи на фронте. Другой собеседник издания, бывший командир разведроты частной военной компании Марат Габидуллин, отмечает, что "Вагнер" фактически "разломали пополам", а судьба наёмников такова: фронт оставят без вагнеровцев, а часть из них переедут в Беларусь. Чем они могут там заниматься, Габидуллин в разговоре с "Медузой" не уточнил.

Многие эксперты и аналитики сходятся во мнении, что целью Пригожина не являлись захват Москвы или смена власти в России – для этого его группировки войск, вероятнее всего, не хватило бы. По мнению экспертов, своим маршем главарь наёмников планировал выиграть время и сохранить свою жизнь, поскольку считал, что Минобороны попытается ликвидировать лично его и ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру. О том, получится ли у Пригожина и его группировки найти место в путинской системе или за её пределами, говорить пока рано – как минимум до того момента, когда все-таки станет ясно, в чем именно заключались договоренности "повара Путина" с Кремлем, заключенные при посредничестве Александра Лукашенко.