Лукашенко о войсках РФ в Беларуси: "Как решим с Путиным, так и будет"

Александр Лукашенко поставил под сомнение сделанные накануне заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о выводе российских войск с белорусской территории после 20 февраля, когда завершатся учения "Союзная решимость".
По словам Лукашенко, который посетил в четверг полигон, где проходят учения, в пятницу он отправится в Москву и там с президентом России Владимиром Путинымобсудит дальнейшие действия совместной группировки войск.
"Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные Силы", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
При этом Макей накануне говорил, что после завершения учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы российской техники.
Лукашенко также не исключил возможности признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". По его словам, которые приводит РИА Новости, решение вопроса о признании или непризнании сепаратистских образований востока Украины будет "совместным с РФ и взаимовыгодным". Госдума на днях обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР". Путин, как подтвердил в четверг пресс-секретарь, ещё не дал формального ответа, хотя ранее он говорил о необходимости соблюдать Минские соглашения, которым признание независимости сепаратистских "республик" противоречит.
Судьба российской группировки в Беларуси оказалась в центре внимания из-за общей ситуации на границе с Украиной, где, по оценкам стран Запада, сосредоточено до 150 тысяч российских военных, которые могут грозить Украине вторжением. Наличие российских военных в Беларуси, как утверждали официальные лица США и НАТО, вызывает обеспокоенность - от белорусской границы до Киева расстояние меньше, чем от российской.
Российско-белорусские учения должны завершиться 20 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что после их завершения российские войска покинут Беларусь.
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