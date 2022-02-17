"Путин всегда врёт". Соцсети об отводе войск от украинской границы

Ощущение надвигающейся войны немного спало: Россия сообщила о передислокации части войск, собранных ранее на границе с Украиной.

Некоторые спешат торжествовать.

Игорь Эйдман:

Психотерапия за миллиарды

Байден, Макрон и Шольц – самые дорогие психотерапевты в мире. Путин потратил миллиарды на беспрецедентную военную демонстрацию, чтобы добиться от них нескольких часов психотерапевтических успокоительных бесед (а санитары в это время скромно разминались неподалёку).

Путин – самый нелепый неудачник на бирже мировой политики. Он создал военную угрозу, чтобы её дорого продать. А прибыль от этого получили его враги. Байден вернул США роль лидера западного мира и гаранта международной безопасности. Украина сплотилась перед угрозой агрессии и получила современное оружие.

А что получил Путин? Ах да, несколько часов приёма у самых дорогих психотерапевтов в мире. Интересно, ему хотя бы полегчало?

Виктор Шендерович:

Я рад, что мой прогноз сбылся, и во внутрикремлевской схватке цинизма и имперского мессианства победил цинизм. Новой войны с Украиной не будет. Но если честно, большой радости нет: Путин, прилюдно посланный и окончательно выброшенный вон из западной цивилизации, становится особенно опасен для Воронежа...

Тут-то он оттянется по-настоящему! Тут-то и покажет в ближайшее время свою мощь и непобедимость...

Не так страшен наш военно-промышленный комплекс, как персональные комплексы нашего царька.

Кристина Астафурова:

С учётом отвода войск от границ с Украиной становится тревожно за россиян и цены на эквадорские бананы в "Пятерочке".

Он же отомстит.

Борис Межуев:

Поскольку очевидно, что Россия никакой войны начинать не собиралась, а собиралась просто дипломатически надавить на США, припугнув их непонятно чем, то вопрос был собственно в том, спровоцирует ли Запад войну, бросив на ДНР и ЛНР какие-то отряды украинских военнослужащих. Признаюсь, я думал, что спровоцирует. Похоже, что скептики были правы. Значит, вместо "маленькой и победоносной", которая немедленно превращала бы Россию в изгоя Европы, соперника Турции и сателлита Китая, мы получили действительно "похабный мир". Каждый вменяемый человек понимает, что мир "похабный" и что в настоящий момент это лучший вариант из всех имеющихся.

Другие не торопятся.

Александр Подрабинек:

Конечно, хочется думать, что вроде бы начавшийся отвод российских войск от границы с Украиной – это откат, а не позиционная игра. Что твердая позиция Украины и интенсивные поставки западного вооружения сделали свое дело. Но ведь может статься и так, что это всего лишь публичная демонстрация миролюбия, которое моментально испарится после любой устроенной ими же провокации.

Илья Вайцман:

... я что-то не увидел ни одного объективного подтверждения отвода войск от украинской границы. Как войска идут на запад – видео и свидетельств полно, а где бы на обратный процесс посмотреть? Т.е., кроме заявлений российских официальных лиц мне ничего по этому поводу не известно, а им верить на слово я отказываюсь в принципе и навсегда.

За ними надо и цитирование таблицы умножения обязательно перепроверять.

Станислав Кучер:

Ультиматум России отвергнут, никаких гарантий по теме "Украина вне НАТО" никто не дал. Законопроект о признании Донбасса лежит в Кремле. Войска не отведены, на этот счет по-прежнему приходят противоречивые сообщения. Выдохнуть, конечно, можно, главное не забыть снова вдохнуть. Помнить, что, как говорят буддисты, все может произойти всегда и в любой момент, такова жизнь.

Кто-то, наконец, видит победителем именно Путина.

Ксения Собчак:



Я здесь молчала про всю эту войну, чтобы не добавлять к той истерике которую устроили СМИ. Но теперь скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена ("Война точно 16-го"), Зеленского ("Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!"), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами.

Кирилл Шулика:

А что касается прогнозов войны в течение полугода, знаете, что вообще самое важное?

Такое работает один раз. Этот один раз был использован сейчас. Второй раз уже никто не поверит. А в мире много точек, где действительно может начаться война. И пресса может о ней предупреждать, в том числе и на Украине, кстати, но тогда это уже тоже исчезнет в информационном шуме.

Это огромная и трагическая ошибка, что сейчас происходит. Она не закончится понижением градуса, которое неизбежно.

Ну и, естественно, любая война просто будет внезапной. Возможности для такого есть. Собственно, она и должна быть внезапной. Но в прогнозы с каждым разом будет верить все меньше и меньше людей.

Максим Трудолюбов:

Это разумно. Люди будут верить в прогнозы еще меньше, чем раньше. Меня удивил один мой знакомый американец, отличный аналитик, который вдруг включился во всю эту историю и начал предсказывать войну. И даже если он в итоге окажется прав, ему будут меньше верить и вообще в мире стало больше шума и меньше такого, чему можно доверять

Алексей Цветков:

Иным даже как будто обидно, что вторжения до сих пор нет – у нас, дескать, попкорн плесневеет. Другие некоторые ждут момента, чтобы излить триумф, если его действительно не будет, “мы же вам говорили”, хотя уже излили свой триумф многократно у каждой удобной стенки. А для третьих все это сговор фармацевтических компаний – упс, пардон, это из другого нарратива!

Я даже не злюсь на эти варианты реакции, потому что они скорее всего от личного бессилия – так оно было и с ковидом, безумный деспот неотличим от жестокой стихии.

Борис Новодержкин:

Ультиматум, который де-факто поставил Путин: либо Минские соглашения – либо война.

В Госдуме лежит закон о признании независимости Донбасса. Если Путин его подписывает, то "по просьбе законной власти" и под предлогом "братской помощи" вводятся силы ОДКБ (по сути, российские войска). Любой военный ответ Украины будет означать начало полномасштабной войны.

Сегодняшняя новость о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по поводу пяти стихийных массовых захоронений мирных жителей, погибших во время обстрелов со стороны украинской армии – последнее предупреждение Путина.

Дальше всё будет подаваться в контексте сравнения ракетных бомбёжек Белграда силами НАТО ради прекращения геноцида мирного населения. И про признание независимости Косово тоже вспомнят, от выступлений на ток-шоу, до официальных российских заявлений.

Тактика Путина каждый раз одна и та же. Десять шагов вперёд на запугивание (абсурдные требования по возвращению НАТО к границам прошлого века + концентрация войск на границе с Украиной) – шаг назад (непрекращающиеся переговоры с западными лидерами + отвод части войск от границ) – и потом додавливает своё, под видом некого "компромисса".

Не понимаю одного: почему лидеры западных стран, видевшие всё это уже не раз, вновь и вновь втягиваются в навязываемые им Путиным игры?

Леонид Волков:

В интервью журналу Time месяц назад Алексей Навальный очень четко описал то, как действует Путин. "Создать угрозу – отступить – создать угрозу – отступить", и что-то в этом цикле для себя выгадать.

Мы это видели весной 2021 года, мы это наблюдали и в последние несколько месяцев. Полностью придуманный, искусственный, рукотворный кризис на украинской границе – и вот уже вся мировая дипломатия ничем больше не занимается, кроме как разговорами с Путиным.

И за этими разговорами забываются сюжеты, которые были актуальны еще в октябре 2021, до начала всей катавасии:

– непризнание фальсифицированных выборов в Госдуму, вопросы легитимности российский делегаций в ПАСЕ и ПА ОБСЕ,

– расследование в ОЗХО по отравлению Алексея Навального (вопросы 55 стран, на которые Лавров не мог дать ответ),

– персональные санкции против друзей Путина (по списку из 35 фамилий, составленному Навальным), которые проходили рассмотрение в Конгрессе США,

– уничтожение "Мемориала" и независимых СМИ,

– подготовка нового суда над Навальным.

Помните все эти вопросы политической повестки? Подзабылось? Кажется, что это было в прошлой жизни? Ну вот именно этого Путин и добивался своей игрой в солдатиков. Небезуспешно: скажем, те же самые санкции против 35 его друзей, которые должны были стать ответом на отравление и незаконный арест Навального, превратились в предмет торга в связи с украинской эскалацией и "инструмент сдерживания". Быстро забылось, ради чего они разрабатывались – международный диалог ушел в сторону "уведешь войска – не будет санкций".

А то, вижу, некоторые удивляются: ну как мог Путин выбросить на воздух миллиарды рублей на все эти передвижения войск и "учения" только ради "переключения повесточки"? Все встает на места, если осознать: он спасал от санкций десятки миллиардов долларов своих друзей и свои лично, ради этого ничего не жалко.

Именно поэтому в течение всех этих месяцев мы все – и команда Навального, и сам Алексей – продолжали объяснять миру: не ведитесь на эту надоевшую разводку. Путин сейчас устранит созданный им самим на ровном месте кризис и будет пытаться всем показать, какой он голубь мира и респектабельный мировой лидер, с которым все разговаривают. А те темы, которые были актуальны осенью – их он предложит "западным партнерам" забыть. Как он говорил, не скрывая своего раздражения, на последней пресс-конференции про отравление Алексея Навального: "надо уже перевернуть эту страницу".

Но перевернуть не получится, и держать весь мир за идиотов не получится.

Тем временем Дума проголосовала за признание "ДНР" и "ЛНР". Точнее, там всё сложно – на самом деле, за обращение к Путину по этому вопросу, причём обращений было два, от КПРФ и "Единой России", и первое даже набрало больше голосов.

Елена Лукьянова:

Еще ночью прочла эти проекты постановлений думы про признание ЛНР и ДНР (как-то не спится юридической душе в такой дикой политической и правовой ситуации). За подписями 11 престарелых вечных депутатов, сделавших свое депутатство отличным источником доходов и безбедного существования, заведена старая песня "о главном" – имперские советские притязания на чужое под разными мифологическими лозунгами. Заодно оставляется лазейка для манипуляций на случай... Чего? Да для чего-нибудь. Явно по настоятельному совету АП – без нее нынче никак. Фу, гадость какая.

Самые уверенные лоялисты ничего не боятся и, видимо, не думают, что Путин может республики не признать.

Алексей Мухин:

В нынешних условиях рукотворного, имитационного кризиса, замешанного на истерии западных политиков и медиа, ответ со стороны России, конечно, должен быть. Но этот ответ должен быть адекватным угрозе.

Возможное признание ЛДНР – козырь, ходить с которого просто так было бы странно. Однако репутационный ущерб России нанесен и "пепел Клааса стучит в сердце". Так что подумать и признать ЛДНР было бы лучшим исходом из нынешней, в общем, не людоедской пока ситуации.

Тем самым, Россия может испортить "праздник победы", который на Украине уже пытаются назначить на какую-то конкретную дату.

Мария Бутина:

#своихнебросаем. Обязаны защитить Донбасс.

Андрей Нечаев:

Почему признание ДНР и ЛНР нерационально и опасно

1. За признанием последуют вынужденные санкции Запада, хотя бы из соображений "сохранения лица". Степень их жесткости определит и ущерб для российской экономики.

2. Признание похоронит Минские соглашения, которые позволяли России маневрировать и давить на украинское руководство, требуя их выполнения. При этом весь мир признает виновным в срыве соглашений именно Путина.

3. Через представителей Донецкой и Луганской областей во власти Украины Россия имела там свою "пятую колонну". Понятно, что после признания их там не останется, а положение пророссийских политических сил в целом резко ухудшится.

4. Эти регионы, хотя и обладают промышленным потенциалом (ныне сильно подорванным), не относились к числу богатых и процветающих. После признания финансово-экономическая их поддержка полностью ляжет на Россию.

5. Нести материальные жертвы во имя ДНР-ЛНР после длительной стагнации уровня жизни россияне, включая коммунистов, явно не хотят. Неслучайно даже товарищ Зюганов дистанцировался от своего партайгеноссе Тайсаева, ляпнувшего про готовность людей отказаться ради признания от 13 зарплаты. Неизбежные потери вызовут рост социального недовольства в России, и без того подогреваемого высокой инфляцией и другими социальными проблемами.

Правда, судя по странной суете Госдумы, решение о признании еще не принято. Абхазию и Южную Осетию признали почти мгновенно, а история с признанием ДНР-ЛНР тянется уже годы. Похоже, что нынешняя активность по этому поводу не нацелена на само признание, а призвана лишь дать новые и дополнительные козыри Путину в переговорах с западными лидерами, когда от войны приходится отказываться. Окажется ли подобный блеф эффективным с точки зрения кремлевского руководства, мы скоро узнаем.

Партия "Яблоко" напоминает всем про умное голосование, вдруг кто-то забыл.

Алексей Мельников:

После того, как за две одинаковые думские резолюции о фактической аннексии отдельных районов Донецкой и Луганской областей, внесенные КПРФ и "Единой России" проголосовала фракция "Единой России", в который раз стало очевидно, что такое эта самая "оппозиция власти" в лице КПРФ.

И всем, кто призывал голосовать за УГ-КПРФ и голосовал по УГ-КПРФ теперь должно быть наглядно видно, что вы поддержали на выборах в Госдуму в сентябре.

Вы поддержали курс на аннексию, на войну и, в конечном счете, на отсутствие для нашей страны хорошей перспективы. Вы поддержали нынешний курс властей России, составной частью которого являются КПРФ-ЛДПР-СР. Вы стали соучастниками.[...]



К чему, в итоге, пришло дело? Что осталось?

У вас, сторонников УГ, не осталось ничего. "В мире шахмат пешка может выйти, если конечно, тренируется, в ферзи" – пел Высоцкий. Но вы не вышли – вы поработали "пехотой" у ферзей и слонов КПРФ, "в первой линии", вас там "покосили", а потом убрали с доски. Стране же, с вашей помощью, объявили шах.

Лев Шлосберг:

Союз "Единой России" и КПРФ – двух имперских партий – основа власти Владимира Путина.

Андрей Мальгин:

Если Путин подпишет указ о признании независимости, дальнейшее представить несложно. Если удастся спровоцировать Украину на военный ответ, будет проще. Если не удастся, ответ "киевской военщины" изобразят в лучшем виде, по словам американцев, "под чужим флагом".

Дальнейшее – по сценарию российско-грузинской войны 2008 года. Забавно, что и тогда всё происходило на фоне Олимпиады в Пекине.

Но остается вариант, что Путин не подпишет. Тогда гарантированно пострадает его внутренний рейтинг. Он готов к этому?

Дмитрий Колезев:

Как полезно, когда у тебя (якобы) три ветви власти. Можно поиграть в их разделение. Исполнительной ветвью осуществлять деэскалацию (отвод части войск от границы с Украиной), а законодательной по-прежнему грозить партнерам. И вроде как не шизофрения: ну да, у нас деэскалация, а вот парламент требует признать ДНР и ЛНР – что с них взять? Депутаты, слуги народа, глас толпы.

На самом деле, конечно, трудно представить, что такой важный шаг, как требование к президенту о признании ДНР/ЛНР могло быть принято руководством Госдумы без согласования с Кремлем. Вячеслав Володин-то тоже постоянный член Совбеза, на одних совещаниях все эти вопросы обсуждаются.

Но больше всего комментаторам понравилась реплика одного из депутатов-коммунистов о том, что ради Донбасса россияне готовы отказаться от тринадцатой зарплаты.

Артём Беседин:

Очень нравится, как в Госдуме рассуждают в категориях "народ откажется от 13-й зарплаты ради признания ДНР\ЛНР"

безотносительно всего – я НИКОГДА, ни на одном месте работы не получал 13-ю зарплату за двадцать лет трудового стажа

а эти-то небось получают (понятно, что никто из них не живет на зарплату, но все же)

Андрей Десницкий:

Кто-то сытый, гладкий и патриотичный из Госдумы заявил, что дорогие россияне легко откажутся от 13-й зарплаты и не только, лишь бы его патриотизм потешить.

Ну, с такими, как он, все понятно: чего не дали в 13-ю, восполнят в 14-ю, 15-ю и 28-ю.

А про дорогих россиян он мыслит в правильном направлении. Самое эффективное лекарство против милитаризма, шовинизма и реваншизма – вот такие вот отказы от еды. Люди массово осознают, что лично им реваншизм что-то слишком дорого обходится. И до многих уже доходит.