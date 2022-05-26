Лукашенко объявил о создании нового оперкомандования ВС Беларуси

В вооруженных силах Беларуси будет создано южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны в четверг, 26 мая, в Минске.

"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине", – сказал Лукашенко, добавив, что страна вынуждена "отрабатывать защиту южных рубежей".