Лукашенко объявил о создании нового оперкомандования ВС Беларуси

В вооруженных силах Беларуси будет создано южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны в четверг, 26 мая, в Минске.
"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине", – сказал Лукашенко, добавив, что страна вынуждена "отрабатывать защиту южных рубежей".
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует её территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- 26 мая в Верховную Раду Украины был внесён законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
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