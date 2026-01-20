Лукашенко одним из первых принял приглашение Трампа в Совет мира

Белорусский руководитель Александр Лукашенко во вторник официально подписал документ о присоединении Беларуси к так называемому Совету Мира - международному органу, создающемуся по инициативе президента США Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что Лукашенко получил, как и ряд других мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, приглашение от Трампа вступить в Совет мира. Изначально предполагалось, что этот орган будет наблюдать за реализацией мирной инициативе в секторе Газа, однако в опубликованном уставе совета Газа как таковая не упоминается, а совет назван органом, который будет содействовать разрешению конфликтов в мире в целом.

Лукашенко, подписав документ, подчеркнул, что его "прельщает" именно то, что деятельность совета не ограничится Газой. "Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское. Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж сильно поможем Газе", - заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что от него не требовали миллиарда долларов за членство в Совете мира. В уставе говорится, что миллиард должны будут заплатить те страны, которые претендуют на постоянное членство.

Также стало известно, что приглашение вступить в Совет мира поддержали Объединённые Арабские Эмираты. Россия пока не дала ответа. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, отклонил предложение Трампа о членстве в Совете мира.