Председатель мира. Первый год второго президентства Трампа

20 января исполняется год со дня инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Год был бурным: Трамп изменил представление о границах возможного для американского президента, неустанно стараясь расширить их. Считается, что президенты добиваются больше всего в проведении своих планов в жизнь в первый год – и мы подвели его итоги.

Маск и департамент эффективности

Уже трудно вспомнить, сколько внимания год назад было обращено на богатейшего человека планеты и тогдашнего страстного сторонника Трампа Илона Маска, а также на его детище, Департамент эффективности правительства, которое обещало сэкономить государству триллионы долларов.

От Илона было все меньше толку

Были уволены сотни тысяч госслужащих, оставшимся предложили отчитываться, что они делали последние 5 дней, ведомство сообщило о сэкономленных миллиардах, но в результате само, видимо, было признано неэффективным и тихо сошло на нет. Маск громко поссорился с Трампом и покинул его ближайший круг ("От Илона было все меньше толку, я попросил его уйти" – "Без меня Трамп проиграл бы выборы... Такая неблагодарность"), но позже восстановил отношения.

Тарифы

Тарифы были одним из центральных обещаний президентской кампании Трампа 2024 года, с помощью чего он собирался укрепить американскую промышленность, добиться от других стран разнообразных уступок и увеличить доходы государства настолько, что все бюджетные проблемы будут решены.

Весь год Трамп вводил, приостанавливал, отменял и снова вводил пошлины – практически в отношении всего мира. Рынки пережили тяжелые времена весной, но оправились и вернулись к росту. Прогнозы о полном коллапсе экономики из-за тарифов не оправдались, пошлины принесли в бюджет значительные средства, которые – если Верховный суд, решения которого ждут со дня на день, отменит тарифы, – администрации придется возвращать.

Истинная проблема тарифов для экономики и для Трампа, по видимому – подстегиваемая ими инфляция и, как следствие, недовольство избирателей.

Инфляция и "доступность жизни"

На выборах 2024 года обещание снизить цены было лейтмотивом кампании Трампа, и теперь избиратели недовольны уже им. Термин "доступность жизни" стал главным политическим оружием в 2025 году. Теперь демократы выигрывают местные выборы у республиканцев, обвиняя их в пренебрежении к интересам избирателей.

Согласно опросам, именно в вопросе инфляции у Трампа самый большой негативный рейтинг. Подобное недовольство в 2024 году дорого обошлось его предшественнику Джо Байдену.

Трамп, впрочем, заверяет, что экономика в прекрасном состоянии, "экономический бум Трампа официально начался", и обещает новые меры поддержки.

ОБПЗ

"Один большой прекрасный законопроект" – ключевое законодательное достижение первого года Трампа, закрепившее его центральные бюджетные планы. Этот закон сделал постоянными введенные Трампом в 2017 году налоговые льготы и добавил к ним новые, повысил расходы на оборону и борьбу с нелегальной иммиграцией.

Это дополнительные расходы бюджета, и поиски экономии дошли до социальных программ. Ужесточены правила Medicaid, программы медицинского страхования для малоимущих, ограничена программа пособий на продукты для бедных SNAP. Отменяются дотации на "зеленую" энергию, введенные при Джо Байдене.

Несмотря на это, по оценкам, законопроект увеличит госдолг (что стало поводом к ссоре Маска с Трампом). Если это приведет к потере социальной защиты большим количеством людей, шансам республиканцев на выборах в Конгресс в конце 2026 года будет нанесен ущерб.

Рекордный шатдаун

Шатдаун, частичная остановка работы правительства США из-за того, что партии в Конгрессе не смогли договориться о его финансировании, – непопулярная у избирателей вещь. Но каждая партия надеется, что другая будет еще более непопулярной, и идет на риск.

Предыдущий рекорд длительности шатдауна был в первый срок Трампа: 35 дней.

Осенью 2025 года республиканцы и демократы не смогли договориться о продлении субсидий для принятой при Бараке Обаме программы расширения медицинского страхования. Шатдаун длился беспрецедентные 43 дня и, судя по всему, больше повредил республиканцам и Трампу.

Субсидии, которые помогали гражданам с невысоким доходом получить страховку, истекли, и это может стать еще одной проблемой для республиканцев на грядущих выборах.

Трещины в MAGA

Вопрос о медицинском страховании стал одной из трещин в движении Трампа MAGA. Самый знаменитый пример – конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, которая из страстной сторонницы Трампа превратилась в его критика и заговорила о растущем недовольстве республиканских политиков.

Другой повод – история публикации "материалов Эпштейна", документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и покончившего с собой. Эпштейн в прошлом водил знакомство со многими знаменитостями, в том числе политиками, включая Трампа и бывшего президента Билла Клинтона. Медлительность вызывает гнев MAGA, давно требовавших полной публикации документов дела и ожидавшей этого в первые дни администрации Трампа.

Однако в целом Трамп не сомневается в верности ему "базы" своего движения: "MAGA – это я. MAGA нравится все, что я делаю, и мне тоже нравится все, что я делаю".

Бальный зал для Белого дома

Одна из самых заметных картин первого года президентства Трампа: Белый дом со снесенным Восточным крылом – ради постройки Бального зала, способного принять до 1000 гостей. Это вызвало шквал критики, но дело сделано, и строительство станет частью наследия Трампа как президента и девелопера.

Трамп-строитель: задолго до своей телевизионной, а затем политической карьеры Трамп обрел широкую известность как девелопер со всеми узнаваемым стилем, пристрастием к позолоте, мрамору, зеркалам, роскоши, своему имени на возводимых им зданиях. Критики называли это безвкусицей и китчем, поклонники видели в этом смелость гламура. Перед первой победой Трампа в 2016 году в ходу были мемы, как в этом ключе будет перестроен Белый дом. В первое президентство Трамп был гораздо более стеснен, но теперь он чувствует себя совершенно свободно и перестраивает и Белый дом, и страну в соответствии со своими представлениями.

Иммиграция и ICE

Главной историей внутри США стало ужесточение иммиграционной политики, ключевое обещание Трампа, ставшее одной из причин его победы в 2024-м. Трамп свел практически на нет поток нелегальных иммигрантов через южную границу, вызвавший такое недовольство американцев.

Другим обещанием было провести "крупнейшую депортацию в истории США".

ICE (Иммиграционная и таможенная служба) проводила массовые рейды все более жестко, вызывая недовольство многих избирателей – пиком стала трагедия в Миннеаполисе, где агент застрелил местную жительницу.

Иммиграционная политика – сфера, где Трамп наиболее популярен (или наименее непопулярен): до недавнего времени большинство высказалось в поддержку "депортации иммигрантов, незаконно живущих в США", но происходящее снижает поддержку, и рейтинг президента даже в этом вопросе – негативный.

Председатель мира

Удивительным образом для лидера изоляционистского движения MAGA, самые яркие события первого года Трампа – внешнеполитические:

Война в секторе Газа остановлена при его активном участии, израильские заложники были возвращены домой, и Израиль встречал Трампа благодарственной надписью. Трамп также отдал приказ нанести авиаудар по иранским ядерным объектам, поддержав воздушную кампанию Израиля – но потом добился прекращения огня.

Весь год Трамп пытался остановить войну в Украине, и это были одни из самых запоминающихся сцен 2025 года: Президент Украины Владимир Зеленский, переживающий жестокий разнос в Овальном кабинете

Встреча Трампа с Путиным на красной ковровой дорожке на американской военной базе на Аляске. Администрация США, очевидно, оказывала давление на Украину, чтобы добиться значительных уступок ради остановки войны, но порой Трамп выражал неудовольствие Путиным.

Кампания против Венесуэлы, начавшаяся с ударов по лодкам в Карибском море, предположительно, перевозившим наркотики, и увенчавшаяся захватом лидера страны Николаса Мадуро – и, видимо, договоренностью с оставшимся у власти его окружением об использовании венесуэльской нефти в американских интересах.

Провозглашение "Доктрины Донро" о доминировании США в Западном полушарии, и, видимо, как ее следствие, нынешняя кампания по приобретению Гренландии – автономной территории в составе Дании, союзницы Америки по НАТО. Как наказание за неуступчивость США вводят против Европы тарифы, а европейцы пытаются понять, насколько жестко отвечать и жив ли еще Североатлантический союз.

Нобелевская премия мира, которой наградили в 2025-м не Трампа (хотя он ясно дал понять, что заслуживает ее), а представительницу венесуэльской оппозиции – которая, впрочем, сама вручила медаль американскому президенту.