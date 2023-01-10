Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, приговорённой минским судом к шести годам колонии за модерирование оппозиционного телеграм-канала.

Сапега подала прошение о помиловании в июне прошлого года. В нём она написала, что совершила преступление по молодости и глупости и попросила дать ей возможность быть рядом со своей семьёй, подчеркнув, что "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.

До этого с просьбой о помиловании Сапеги обращался к Лукашенко её отец. Кроме того он оплатил возложенный на неё штраф - 175 тысяч белорусских рублей, что составляет около 4 миллионов российских рублей. Штраф препятствовал возможной экстрадиции Сапеги в Россию или президентскому помилованию.

Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Сапегу возможно передать России и что ему её "жалко".