Лукашенко отказал в помиловании россиянке Софье Сапеге

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, приговорённой минским судом к шести годам колонии за модерирование оппозиционного телеграм-канала.
Сапега подала прошение о помиловании в июне прошлого года. В нём она написала, что совершила преступление по молодости и глупости и попросила дать ей возможность быть рядом со своей семьёй, подчеркнув, что "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.
До этого с просьбой о помиловании Сапеги обращался к Лукашенко её отец. Кроме того он оплатил возложенный на неё штраф - 175 тысяч белорусских рублей, что составляет около 4 миллионов российских рублей. Штраф препятствовал возможной экстрадиции Сапеги в Россию или президентскому помилованию.
Александр Лукашенко заявлял журналистам, что Сапегу возможно передать России и что ему её "жалко".
- 24-летняя гражданка России Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе со своим бойфрендом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске благодаря ложному сообщению об угрозе минирования на борту.
- Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. По версии следствия, она модерировала телеграм-канал, на котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур, участвовавших в репрессиях против оппозиции и подавлении протестных митингов.
- Сапега отбывает наказание в женской колонии в Гомеле. По словам её адвоката, девушке не дают ни свиданий с родными, ни телефонных звонков.
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