Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь как максимальное наказание за госизмену для должностных лиц или военнослужащих. Об этом 9 марта его пресс-служба сообщила Белорусскому телеграфному агентству.

Согласно подписанному документу, срок максимального задержания лиц, которые подозреваются в измене государству, в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, увеличивается с трех до десяти суток. До 20 суток увеличен, в течение которого подозреваемым по этим статьям должно быть предъявлено обвинение.

Закон также вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию белорусской армии. Введены штрафы до 732 тысяч долларов США за неназванный ряд преступлений "антигосударственной направленности".

Беларусь — единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение больше 400 смертных приговоров.