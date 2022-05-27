Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение

В Беларуси может быть создано народное ополчение. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. По его словам, задачу перед военными поставил Александр Лукашенко.

"Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружение", - подчеркнул Хренин.

Численность белорусских войск в 2020 году составляла 45 тысяч. Помимо регулярной армии, в Беларуси существует специальное формирование резервистов - войска территориальной обороны, которые созываются только на время войны или в период напряжённой военно-политической обстановки. Данный род войск может насчитывать до 120 тысяч человек и формируется из военнообязанных граждан, находящихся в запасе.

На вчерашнем заседании Александр Лукашенко на совещании в Минобороны заявил, что в вооруженных силах Беларуси из-за напряжённой обстановки на территории соседней Украины будет создано южное оперативное командование.

Советник президента Украины Алексей Арестович назвал заявление Лукашенко вбросом. "Пока признаков формирования ударных группировок или каких-то действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины мы не видим", - сказал Арестович.