Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение

В Беларуси может быть создано народное ополчение. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. По его словам, задачу перед военными поставил Александр Лукашенко.
"Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружение", - подчеркнул Хренин.
Численность белорусских войск в 2020 году составляла 45 тысяч. Помимо регулярной армии, в Беларуси существует специальное формирование резервистов - войска территориальной обороны, которые созываются только на время войны или в период напряжённой военно-политической обстановки. Данный род войск может насчитывать до 120 тысяч человек и формируется из военнообязанных граждан, находящихся в запасе.
На вчерашнем заседании Александр Лукашенко на совещании в Минобороны заявил, что в вооруженных силах Беларуси из-за напряжённой обстановки на территории соседней Украины будет создано южное оперативное командование.
Советник президента Украины Алексей Арестович назвал заявление Лукашенко вбросом. "Пока признаков формирования ударных группировок или каких-то действий со стороны Беларуси в отношении Киева или севера Украины мы не видим", - сказал Арестович.
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует её территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- В интервью Associated Press, обнародованном 5 мая, Лукашенко сказал, что не ожидал "затягивания" войны в Украине.
- 26 мая в Верховную раду Украины был внесён законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
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