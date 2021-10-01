Лукашенко пригрозил местью за застреленного сотрудника КГБ

В Минске в пятницу проходят похороны сотрудника КГБ Беларуси, убитого в перестрелке при попытке задержания сотрудника IT-компании Андрея Зельцера.

Власти Беларуси спустя несколько дней после перестрелки, в которой был убит также Зельцер, назвали фамилию погибшего сотрудника КГБ - Федосюк. Ранее было известно толькое его имя - Дмитрий - и позывной Нирвана.

Александр Лукашенко в пятницу впервые прокомментировал события, которые предположительно произошли во вторник. По его словам, Зельцер первым выстрелил по сотруднику КГБ, но тот, "умирая, с двух выстрелов расстрелял убийцу". На широко разошедшемся в соцсетях видео перестрелки не видно, как именно был убит офицер и кто именно застрелил Андрей Зельцера.

Лукашенко также пригрозил своим противникам и тем, кто, по его словам, пытается очернить память сотрудника КГБ в соцсетях. "Окрестино свободно" - сказал он, имея в виду изолятор в Минске, ставший нарицательным обозначением места, где содержатся арестованные сторонники оппозиции. Бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, который ранее заявил, что Зельцер показал пример того, как надо сопротивляться, Лукашенко назвал "мерзавцем" и пообещал "достать" его и его единомышленников: "Мы не простим гибель этого парня".

В Беларуси в последние дни были задержаны около 50 человек по уголовным обвинениям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти – в связи с комментариями в соцсетях. Об этом сообщает белорусская правозащитная группа "Весна".

О перестрелке в минской квартире Зельцера стало известно во вторник. Тогда же власти Беларуси представили свою версию событий, согласно которой Зельцер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые взломали дверь в его квартиру в Минске по подозрению в том, что в ней находятся люди, связанные с терроризмом. Некоторые комментаторы посчитали опубликованное видео перестрелки постановочным. О месте похорон 31-летнего Андрея Зельцера не сообщается. Его жена, которая в момент перестрелки предположительно находилась в квартире, арестована.