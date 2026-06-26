Лукашенко прилетел в РФ. Его самолёт был там до того, как об этом объявили

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко сегодня прилетел с не анонсированным ранее визитом в Россию. В близком к его администрации телеграм-канале "Пул Первого" опубликовали видео, на котором он сходит с трапа самолёта.

Впоследствии "Пул Первого" сообщил, что началась встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Путина на Валдае.

Как выяснил проект Радио Свобода "Система", за несколько часов до того, как было объявлено о визите, самолёт Лукашенко побывал в районе так называемого "запасного аэродрома Путина" в Хотилово, который расположен неподалёку от этой резиденции. Там же была перекрыта федеральная трасса на участке, ведущем от Хотилово к резиденции Путина на Валдае.



По данным сервиса FlightRadar24, Boeing 737-800 с бортовым номером EW-001PA, которым регулярно пользуется президент Беларуси, около 10 утра по московскому времени вылетел из Минска и направился на северо-запад. Примерно час спустя самолет выключил транспондер, находясь над Андреаполем в Тверской области. Борт в это время двигался в сторону авиабазы "Хотилово-2".



Около полудня по московскому времени этот же самолет включил транспондер над Бухолово, поселком, находящимся в 40 километрах к юго-востоку о "Хотилово-2". Борт при этом также двигался на юго-восток. 50 минут спустя "Боинг" приземлился в Минске.



Издание "Агентство" ранее в пятницу со ссылкой на водителей и данные Google Maps сообщило о перекрытии участка федеральной трассы М-11, которое началось около 11 утра по московскому времени. Судя по данным Google Maps, трасса была перекрыта начиная с развязки с шоссе М-10, ближайшей к аэродрому "Хотилово-2" и заканчивая примерно у поселка Угловка, где находится один из съездов к резиденции Путина на Валдае.



"Пул Первого" распространил кадры, на которых Лукашенко вылетает из Минска на том же самом самолёте с бортовым номером EW-001PA. Когда именно были сделаны эти кадры, неизвестно.



"Система" и Радио Свобода ранее подробно рассказывали об авиабазе "Хотилово-2", которая используется как для базирования военных самолетов, так и специальным лётным отрядом "Россия", который обслуживает первых лиц государства. Местные жители рассказывали "Агентству", что аэродромом в Хотилово пользуется и сам Путин, чтобы добираться до резиденции на Валдае. Как минимум один раз на этот аэродром уже приземлялся борт из Беларуси: 20 июня 2022 года здесь приземлился и почти сразу улетел обратно в Минск "Боинг-737" авиакомпании "Белавиа" c ливреей с рекламой игры World of Tanks.

Визит Лукашенко происходит на фоне всё более активного обсуждения возможного вовлечения Беларуси в войну против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Минску "необходимые сигналы" и призвал белорусские власти отказаться от действий, которые, по его словам, способствуют затягиванию и расширению войны.

Ранее Зеленский потребовал от Минска демонтировать ретрансляторы вдоль границы, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. 24 июня он заявил, что эти ретрансляторы перестали работать.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался в Минске с представителями украинского президента. По словам Лукашенко, он попросил передать Зеленскому, что попытка втянуть Беларусь в войну приведет к тому, что "качество войны мгновенно изменится". При этом Лукашенко утверждает, что получил ответ, согласно которому украинская сторона "это понимает".