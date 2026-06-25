Зеленский: Беларусь строит вдоль границы с Украиной склады и дороги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь под российским влиянием готовит инфраструктуру, которая может использоваться для расширения войны против Украины.

По словам Зеленского, украинская внешняя разведка располагает данными о строительстве вдоль украинско-белорусской границы дорог, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Он перечислил направления Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. В российских документах эти объекты якобы описываются "в контексте задач так называемой СВО", утверждает президент Украины.

Зеленский заявил, что Киев уже передал Минску "необходимые сигналы" и призвал белорусские власти отказаться от действий, которые, по его словам, способствуют затягиванию и расширению войны.

В середине апреля Зеленский уже заявлял о росте военной активности на Белорусской территории и предполагал, что Россия может попытаться втянуть Минск в войну. В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Кремль усилил давление на Беларусь, добиваясь более активного участия в войне против Украины.

Ранее Зеленский также требовал демонтировать ретрансляторы вдоль границы, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. 24 июня он заявил, что эти ретрансляторы перестали работать.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался в Минске с представителями украинского президента. По словам Лукашенко, он попросил передать Зеленскому, что попытка втянуть Беларусь в войну приведет к тому, что "качество войны мгновенно изменится". При этом Лукашенко утверждает, что получил ответ, согласно которому украинская сторона "это понимает".

Лукашенко также заявил, что Беларусь не хочет воевать с Украиной и не может быть втянута в войну, хотя "в любой ситуации будет с Россией рядом".