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Зеленский: Беларусь строит вдоль границы с Украиной склады и дороги

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь под российским влиянием готовит инфраструктуру, которая может использоваться для расширения войны против Украины.

По словам Зеленского, украинская внешняя разведка располагает данными о строительстве вдоль украинско-белорусской границы дорог, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Он перечислил направления Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. В российских документах эти объекты якобы описываются "в контексте задач так называемой СВО", утверждает президент Украины.

Зеленский заявил, что Киев уже передал Минску "необходимые сигналы" и призвал белорусские власти отказаться от действий, которые, по его словам, способствуют затягиванию и расширению войны.

В середине апреля Зеленский уже заявлял о росте военной активности на Белорусской территории и предполагал, что Россия может попытаться втянуть Минск в войну. В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Кремль усилил давление на Беларусь, добиваясь более активного участия в войне против Украины.

Ранее Зеленский также требовал демонтировать ретрансляторы вдоль границы, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. 24 июня он заявил, что эти ретрансляторы перестали работать.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался в Минске с представителями украинского президента. По словам Лукашенко, он попросил передать Зеленскому, что попытка втянуть Беларусь в войну приведет к тому, что "качество войны мгновенно изменится". При этом Лукашенко утверждает, что получил ответ, согласно которому украинская сторона "это понимает".

Лукашенко также заявил, что Беларусь не хочет воевать с Украиной и не может быть втянута в войну, хотя "в любой ситуации будет с Россией рядом".

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