Пригожин: "Мы разворачиваем колонны и уходим обратно"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что разворачивает отряды наёмников, которые шли на Москву и остановились от неё в 200 километрах. "Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Пригожин.

За несколько минут до его заявления было опубликовано сообщение пресс-службы белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко. Она выступила с утверждением, что по договорённости с Владимиром Путиным Лукашенко провёл переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который - по оценке российских властей - накануне начал вооружённый мятеж.

Как говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, в результате переговоров они "пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", а Пригожин принял предложение Лукашенко "об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер", - утверждается в сообщении пресс-службы. Подробности не приводятся.

Официальные представители российских властей пока не комментировали ни сообщение Пригожина, ни информацию пресс-службы Лукашенко. Пригожин же не упомянул о переговорах с Лукашенко и каких-либо договорённостях.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Пригожина (не назвав его по имени) как предательство и вооружённый мятеж, ФСБ возбудила против него уголовное дело, а представители властей разных уровней пообещали подавить мятеж. Это произошло после того, как Пригожин, обвинив Минобороны России в нападении на отряды ЧВК, объявил о марше на Москву с целью добиться отставки руководства Минобороны. Отряды ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, а передовые колонны, как сообщалось днём в субботу, достигли Липецкой области на пути в Москву. В аудиосообщении, в котором он объявил об отказе от похода на Москву, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" "хотели расформировать", и это стало причиной его действий.