Лукашенко: "Вагнеровцы" хотят на Запад, в Варшаву и Жешув

В Санкт-Петербурге в воскресенье проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский президент впервые лично встречается с белорусским авторитарным лидером после мятежа ЧВК "Вагнер", в ходе которого Лукашенко вёл переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным и, как утверждается, убедил его передислоцироваться в Беларусь.

На видео с начала переговоров, опубликованном российскими СМИ, Лукашенко говорит: "Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув".

В польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружения, поставляемые Украине странами Запада. Впоследствии они отправляются в Украину наземным путём. По словам Лукашенко, по договорённости с Путиным он "держит" наёмников ЧВК "Вагнер" в центре Беларуси, а не передислоцирует их к западным границам, "потому что у них настроения плохие". Путин при словах Лукашенко об "экскурсии" в Варшаву и Жешув улыбается.

Путин на той же встрече сказал, что все планы сотрудничества России и Беларуси выполняются и перевыполняются. А Лукашенко заявил, что Польша перебрасывает силы к западной границе Беларуси, и выступил с утверждением, что ей нельзя позволить оккупировать западную Украину. По словам Лукашенко, Беларусь и Россия должны быть готовы "помочь населению западной Украины".

О якобы имеющихся планах Варшавы аннексировать западные регионы Украины несколько дней назад говорил и Путин, не приведя никаких доказательств. Это вызвало протесты Польши.

Путин также вновь заговорил о контрнаступлении Украины, заявив, что оно "провалилось".

Переговоры продлятся два дня, Путин сказал, что ради них он пересмотрел некоторые свои планы. После первого раунда переговоров Путин и Лукашенко приехали в Кронштадт, где для них провела экскурсию дочь министра обороны России Ксения Шойгу.

23–24 июня наёмники ЧВК "Вагнер", неофициальной российской военной структуры, обладавшей десятками тысяч вооружённых бойцов и тяжёлой техникой и активно участвовавшей в войне в Украине, под руководством Пригожина совершили вооружённый марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК "Вагнер" перебазируется в Беларусь. Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" будут обучать белорусских военнослужащих.

Полевой лагерь для наёмников создан в деревне Цель в Могилёвской области, в центральной части страны.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург накануне. По официальным данным, стороны планировали обсудить вопросы безопасности и международной повестки, а также "интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства".