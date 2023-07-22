Пригожин зарегистрировал в Беларуси компанию по управлению имуществом

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, организовавший в прошлом месяце вооружённый поход на Москву, названный российскими властями мятежом, создал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Компанию, как сообщает издание Reform.by, 19 июля зарегистрировал Могилёвский облисполком. Адрес её регистрации расположен в деревне Цель Осиповичского района. Рядом с этой деревней расположен полевой лагерь, куда после мятежа по договорённости с властями Беларуси переместились наёмники ЧВК "Вагнер".

Уставный капитал компании - 200 белорусских рублей, это около 7 тысяч российских рублей. Генеральным директором компании является сам Пригожин, а её владельцем - российская компания "Конкорд", которой также владеет Пригожин. Единственным видом деятельности белорусской компании указано "управление недвижимым имуществом".

23–24 июня наёмники ЧВК "Вагнер", неофициальной российской военной структуры, обладавшей десятками тысяч вооружённых бойцов и тяжёлой техникой и активно участвовавшей в войне в Украине, под руководством Пригожина совершили вооружённый марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК "Вагнер" перебазируется в Беларусь.

По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", сейчас в Беларуси находятся уже более двух тысяч наемников ЧВК "Вагнер". Сам Пригожин, судя по перемещениям его авиалайнера, иногда приезжает в страну, но большую часть времени проводит в России.

Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" будут обучать белорусских военнослужащих.

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", появилось видео выступления руководителей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наёмниками. В нём они в частности обещают сделать из белорусских вооружённых сил "вторую армию мира" и выступить на стороне Александра Лукашенко в случае каких-либо вооружённых конфликтов.

Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наёмников ЧВК "Вагнер", считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений, в Беларусь. Ранее в этом месяце Польша сообщила, что укрепляет границу с Беларусью, чтобы противостоять потенциальным угрозам.