"Сталин о недовольных не думал". "Вдовы" требуют всеобщей мобилизации

Умер правозащитник, участник «демонстрации семерых» на Красной площади в 1968 году Виктор Файнберг;

Возможно ли массовое антивоенное движение в России при действующих в стране репрессивных законах;

Официально признанное министерством обороны России число погибших при обстреле Макеевки выросло до 89 человек;

Как изменится с приходом к власти нового правительства политика Израиля в отношении российско-украинского конфликта.

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