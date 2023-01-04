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Время Свободы

"Сталин о недовольных не думал". "Вдовы" требуют всеобщей мобилизации

Военные билеты призывников во время частичной мобилизации.

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 января

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Время Свободы - Темы дня 4.01.2023
by Радио Свобода

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Умер правозащитник, участник «демонстрации семерых» на Красной площади в 1968 году Виктор Файнберг;

Возможно ли массовое антивоенное движение в России при действующих в стране репрессивных законах;

Официально признанное министерством обороны России число погибших при обстреле Макеевки выросло до 89 человек;

Как изменится с приходом к власти нового правительства политика Израиля в отношении российско-украинского конфликта.

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