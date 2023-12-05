"Лукойл" рассмотрит вопрос о продаже своего бизнеса в Болгарии

Российская нефтяная компания "Лукойл" рассматривает возможность продажи своего бизнеса в Болгарии. Об этом сообщается на сайте компании. "Лукойлу" в Болгарии принадлежит нефтеперерабатывающий завод "Нефтохим" в Бургасе, а также сеть топливных складов и АЗС.

В заявлении говорится, что компания "пересмотрит стратегию в отношении активов" в стране. В качестве причины этого она указывает изменение условий осуществления своей деятельности. По утверждениям "Лукойла", власти Болгарии одобрили "дискриминационные законы" и приняли "предвзятые политические решения". В заявлении говорится, что компания с помощью международных консультантов рассмотрит различные варианты, в том числе продажу бизнеса.

После российского широкомасштабного вторжения в Украину власти Болгарии стремятся сократить зависимость страны от российского топлива. Болгария больше не импортирует российский газ, а импорт нефти в страну разрешён до конца 2024 года.

Как отмечает Болгарская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода, "Лукойл" занимает доминирующее положение на болгарском топливном рынке. В течение многих лет она не платила подоходный налог. Это стало возможным, поскольку она работала в Болгарии через компанию "Литаско", которая покупала сырую нефть у российского "Лукойла" и продавала её нефтеперерабатывающему заводу.

Партии болгарской правящей коалиции утверждают, что "Лукойл" задолжал болгарскому государству около 500 миллионов евро. Они заявляют, что готовы отказаться от импорта российской нефти уже к весне 2024 года, если "Лукойл" не вернёт долг. В компании его наличие отрицают.

В июле была прекращена концессия "Лукойла" на нефтяной термила в порту Росенец. Российская компания также дважды была оштрафована за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Вскоре после публикации заявления компании во вторник министр финансов Болгарии Асен Василев сказал, что власти отслеживают действия "Лукойла" и что дефицит толпива Болгарии в любом случае не грозит.

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