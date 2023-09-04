Власти Болгарии национализировали нефтяной терминал "Лукойла"

Правительство Болгарии перевело под контроль государства нефтяной терминал Росенец рядом с портом Бургас. Ранее он принадлежал российской компании "Лукойл". О разрыве концессии на управление терминалом болгарские власти уведомили "Лукойл" ещё в середине августа.

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков заявил, что правительство не будет выплачивать концессионеру компенсацию, так как договор расторгнут в связи с форс-мажорными обстоятельствами. "Отныне "Лукойл" может добиваться своих прав где-то еще, но не в Болгарии. Мы соблюли закон и европейское регулирование", - сказал он.

"Лукойл" подписал концессионный договор на управление терминалом Росенец в 2011 году. Срок действия договора - 35 лет. Этим летом парламент Болгарии решил расторгнуть договор из-за санкций, наложенных Евросоюзом на Россию из-за её военного второжения в Украину.