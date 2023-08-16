"Луна-25" вышла на орбиту естественного спутника Земли

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" в среду достигла окрестностей Луны и начала облёт естественного спутника Земли, сообщил "Интерфакс" со ссылкой "Роскосмос". Несколько суток будут проводиться съёмки лунной поверхности и подготовка к посадке.

Для маневрирования включались два двигателя станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось шесть минут, второе - двигателями мягкой посадки и длилось более одной минуты. В "Роскосмосе" сообщили, что системы "Луны-25" работают штатно, с ней поддерживается устойчивая связь, регулярно измеряются навигационные параметры.

По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, мягкая посадка "Луны-25" на Южный полюс спутника Земли состоится 21 августа.

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