Получены первые данные с научных приборов "Луны-25"

"Роскосмос" сообщил в воскресенье о начале обработки учёными первых данных с научных приборов летящей к спутнику Земли автоматической станции "Луна-25". Она была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Это первый в современной истории России запуск миссии на Луну.

"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета", - рассказали 13 августа в пресс-службе "Роскосмоса". В госкорпорации отметили, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатную работу.

Выход "Луны-25" на окололунную орбиту запланирован на 16 августа, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей аппарата будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли, пишет ТАСС. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.