Лёва Би-2 осудил политику Путина и сообщил, что не вернётся в Россию 

Лидер рок-группы "Би-2" Игорь Бортник, известный под псевдонимом Лёва Би-2, написал в инстаграме, что не вернётся в Россию. На это обратило внимание издание "Холод".

Как сообщает телеграм-канал СМИ, под одним из постов в инстаграме, где обсуждалось празднование Дня победы, Лёва Би-2 вступил в дискуссию со своими подписчиками. В своих комментариях он, в частности, написал, что "путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость", "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну", а также то, что возвращаться в Россию он не собирается.

В данный момент Лёва находится со своей группой на гастролях в США. Последнее выступление "Би-2" в России состоялось 9 июля - перед футбольным матчем между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге. После этого Министерство юстиции запросило у Российского футбольного союза информацию об организаторах концерта. Директор департамента Минюста по защите национальных интересов от внешнего влияния Ольга Киселёва пояснила тогда, что информация запрашивается в связи с тем, что группа "Би-2" ранее отменила свой концерт в Омске "по причине наличия на сцене баннера в поддержку специальной военной операции и президента Российской Федерации".

28 апреля группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за баннера "Zа президента" на фоне российского флага, который висел на концертной площадке. После этого концерты группы отменили в десятках городах России.