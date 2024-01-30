Лёва Би-2 в аэропорту ожидает вылета из Таиланда в Израиль

Участник рок-группы "Би-2"Лёва Би-2 (Егор Бортник) находится в аэропорту, ожидая рейса из Таиланда в Израиль, сообщил во второй половине дня вторника телеграм-канал коллектива.

В том же сообщении говорится, что остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказали, и они остаются в миграционной тюрьме.

Издание "Медиазона" со ссылкой на юриста группы написало, что Россия требует выдачи троих из семерых задержанных в Таиланде участников "Би-2". Речь идет о музыкантах, у которых есть только российское гражданство. Российская сторона хочет, чтобы их депортировали прямым рейсом, пишет "Медиазона". На 31 января, по словам юриста, запланирован новый раунд переговоров с участием консулов Израиля, Австралии и России.

У одного из музыкантов – сооснователя группы Александра "Шуры" Умана – гражданство Израиля и Австралии.

Ранее 30 января появилась информация, что решение о депортации в Израиль задержанных в Таиланде музыкантов российской рок-группы "Би-2" отменили после визита "высокопоставленных российских дипломатов". Сообщение также было опубликовано в официальном телеграм-канале группы.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", – отмечалось в сообщении.

О том, что четырёх задержанных после концерта на Пхукете музыкантов российской рок-группы "Би-2" депортируют в Израиль, а не в Россию, утром 30 января сообщил портал Ynet. В ситуацию, как утверждало издание, вмешались МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде.

У четверых музыкантов "Би-2" есть гражданство Израиля. При этом трое участников группы въехали в Таиланд по российским паспортам и только один - по израильскому. Согласно местным законам, музыкантов должны были депортировать в страну выдачи документа, с которым они пересекали границу. Однако после вмешательства израильских властей проблема была улажена, утверждало издание.