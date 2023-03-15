Лысенко от политики. Путин разговорился о генетике европейцев

Ракетный обстрел Харькова из Белгородской области;
Истребитель российских ВВС сбил над Черным морем американский разведывательный беспилотник;
Обладают ли ВСУ достаточными ресурсами для успешного контрнаступления на востоке и юге Украины?
Совет Безопасности ООН отверг российские обвинения в "разгуле русофобии" в Украине и на Западе;
Почему россиянка Софья Сапега оказалась в белорусском списке причастных к терроризму;
Умер журналист и правозащитник Сергей Григорьянц.
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