Лысенко от политики. Путин разговорился о генетике европейцев

Ракетный обстрел Харькова из Белгородской области;

Истребитель российских ВВС сбил над Черным морем американский разведывательный беспилотник;

Обладают ли ВСУ достаточными ресурсами для успешного контрнаступления на востоке и юге Украины?

Совет Безопасности ООН отверг российские обвинения в "разгуле русофобии" в Украине и на Западе;

Почему россиянка Софья Сапега оказалась в белорусском списке причастных к терроризму;

Умер журналист и правозащитник Сергей Григорьянц.

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