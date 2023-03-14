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Время Свободы

"Одноразовые". Почему из мобилизованных делают штурмовиков

Информационный дайджест "Время Свободы", 14 марта

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Время Свободы - Темы дня 14.03.2023
by Радио Свобода

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Мобилизованные российские военнослужащие продолжают жаловаться на отправку на передовую в качестве штурмовиков;

После начало войны в Украине в посольстве России в Сербии начали работать сотрудники, ранее высланные из других стран и связанные с российскими спецслужбами – расследование Радио Свобода;

Судьба Егора Балазейкина, бросившего "коктейль Молотова" в железную дверь военкомата в знак протеста против войны в Украине;

Кто провоцирует массовые протесты в Молдове;

Премьер Грузии считает, что Украина хочет поссорить Тбилиси с Москвой;

Возможно ли повторение банковского кризиса в США после разорения сразу двух американских банков за одну неделю.

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