Суд в Москве вынес первый приговор по "санитарному делу"

Преображенский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей 22-летнего москвича Дани Акелю. Прокуратура обвинила его в нарушении санитарно-эпидемиологических норм из-за участия в акции 23 января, когда тот был болен коронавирусом, сообщает координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Антон Тароянц. ТАСС уточняет, что это первый приговор, вынесенный по этому уголовному делу.

Дело Акеля суд рассматривал в особом порядке, то есть без исследования доказательств, рассказал адвокат "ОВД-Инфо" Михаил Бирюков. Изначально прокурор просил назначить штраф в размере 200 тысяч рублей. Судья смягчила наказание, учитывая, что Акель пожертвовал 10 тысяч рублей в международный фонд ВОЗ по борьбе со СПИД.

Дани Акель – единственный, кого обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно версии следствия, он участвовал в акции в поддержку Алексея Навального, несмотря на то, что заразился COVID-19 и должен был находиться на самоизоляции.

Остальных фигурантов дела обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Среди них – соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Навальный, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, экс-координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также муниципальные депутаты Люся Штейн, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас. С последнего обвинения сняли.

Они считают дело политическим и направленным на то, чтобы не дать оппозиционным политикам участвовать в выборах в Госдуму.

23 и 31 января после возвращения в Россию и задержания Алексея Навального по всей стране прошли массовые протесты. За два дня акций были задержаны больше 9 тысяч человек.

"Санитарное дело" прокуратура возбудила по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). По версии московских властей, в протестах участвовало два десятка человек, которые находились под наблюдением системы "Социальный мониторинг", которые болели, либо контактировали с заразившимися COVID-19.