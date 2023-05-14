Рене приехал в Украину из Германии, чтобы противостоять российской агрессии, в марте 2022 года, когда ему было 19 лет. Сейчас ему 21 год. Анне 22 года, она работает фармацевтом в одной из аптек Николаева. Рене и Анна увидели друг друга в одном из местных заведений, потом начали общаться в соцсетях. Тогда им обоим казалось, что из этого общения ничего серьёзного не выйдет. Сейчас они ждут ребёнка, а на следующей неделе пара должна расписаться. Радио Свобода рассказывает историю Рене и Анны.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину Рене жил и работал в Германии, следил за политической ситуацией в Украине, но, как вспоминает 21-летний молодой человек, 24 февраля стало для него неожиданностью. "Я поехал в Украину, потому что я хотел помочь защитить суверенное государство, на которое напала Россия. Конечно же, я хотел в первую очередь помочь самой уязвимой части Украины – гражданскому населению, выживающему в этом аду войны", – вспоминает он.

Рене потратил все свои сбережения на покупку двух автомобилей для ВСУ, оплатил бензин для их перевозки в Украину, а также заплатил за оформление всех документов на машины. Помимо этого, доброволец купил оборудование для одного из подразделений, два дрона, еду и другие вещи. Уже в марте 2022 года Рене прибыл в Украину:

"Меня до сих пор поражает то, что многие люди из Западной Украины живут так, как будто бы ничего не происходит. Они ходят в бары, клубы, устраивают вечеринки и выпивают. Когда вы спрашиваете у них, что они делают, чтобы помочь Украине или защитить её, они просто не знают, что сказать. Некоторые люди эгоистичны, они никаким образом не пытаются помочь своей стране победить агрессора. Но я отмечу, что я встречал очень много украинцев, которые продолжают бороться и делать всё возможное для победы Украины, – рассказывает немецкий доброволец. – Что же касается самой войны, понятно, что это вещь непростая. Периодически сталкиваешься с языковым барьером: мы остаёмся сами по себе и знаем конкретные цели и задачи миссии. Есть ещё одна проблема, которую я встречал несколько раз: некоторое оборудование или другие вещи, которые я покупал для подразделения, несколько раз просто куда-то пропадали".

Анне 22 года, она родилась и живёт в Николаеве, работает фармацевтом в аптеке. Начало вторжения она встретила там же. Девушка рассказала, что не хотела оставлять свой дом, даже несмотря на опасность, потому что ей нужно было продолжать работать. Анна вспоминает, что в начале вторжения в аптеке были перебои с поставками лекарств:

"Первое время поставщики не хотели ехать в Николаев. Где-то в середине лета уже наладились поставки, потому что в основном все препараты везли к нам из Харькова, а Николаев был каждый день под обстрелом. Склады тоже попадали под обстрел – и в Киеве, и в Харькове", – вспоминает она.

Рене и Анна впервые увидели друг друга в одном из заведений в Николаеве, куда часто в свободное время заходил военнослужащий. Там собиралось много военных, потому что хозяин заведения – общий знакомый Рене и Анны – волонтёр. Тогда молодые люди так и не познакомились. Анна нашла Рене в соцсетях и подписалась на его страницу в инстаграме, Рене подписался в ответ. Военнослужащий вспоминает, что написать девушке первым ему мешал страх: "Это довольно забавно, потому что я не слишком боюсь ехать в Украину и сражаться за неё, но написать девушке – это уже что-то другое", – смеётся Рене. Тогда Анна взяла всё в свои руки и сама написала ему.

Рене ездил на задания, возвращался в Николаев и проводил время с Анной. Он вспоминает, что отношения с каждой встречей становились всё лучше и лучше. Спустя две недели после начала общения пара уже начала жить вместе.

– Рене, как бы вы описали Анну? Что вы подумали, когда впервые увидели её?

– Она прекрасно выглядела, но, мне тогда показалось, что она девушка "из другой лиги". Тогда я подумал, что у неё ещё наверняка есть парень. Как бы я её описал? Знаете, её лицо так же красиво, как и её сердце. Мы вместе восьмой месяц, но ощущается так, будто я знаю её много лет.

–​ Анна, а что вы скажете о Рене?

– Он очень заботливый. Буквально через неделю после нашего знакомства моя аптека попала под обстрел. Снаряд от ракеты С-300 попал в остановку рядом с аптекой. Я стояла возле компьютера за стеклом. Осколки ракеты разбили стекло, и оно попало мне в оба глаза. Сейчас уже всё хорошо. Удивительно то, что мы были знакомы всего неделю, а он очень сильно переживал за меня и постоянно находился со мной в больнице. Мне было очень приятно, и я поняла, что на этого человека можно положиться.

Пара не считает языковой барьер проблемой для отношений. Они относятся к этому с юмором и даже находят в этом плюсы:

– Знаете, иногда у тебя бывает всплеск эмоций, и тебе хочется просто высказать всё, но ты этого не делаешь, потому что думаешь: "Так, лучше я, наверное, не буду этого делать, потому что я пока всё это сформулирую, я уже остыну". Поэтому думаешь: "Всё просто хорошо, и лучше нам не ругаться", – смеётся Анна.

– В начале было немного трудно, но я немного знаю русский, а Аня тоже говорит на нём, – рассказывает Рене. – Так что мы понимаем друг друга, но каждый раз, когда, например, мы ссоримся или она просит, чтобы я прибрался в квартире, я всегда говорю, что я её не понимаю. Сейчас она учит английский, а я всё ещё учу русский. Так что через какое-то время мы сможем общаться безо всяких проблем.

Когда Рене на заданиях, пара постоянно переписывается или созванивается в свободное время. Говорят, по словам Рене, обо всём, кроме войны. "Я не хочу заставлять её нервничать. Я видел многое, но рассказать всего ей я не могу: всё-таки это секретная информация, – объясняет военнослужащий. – То, что близкий мне человек ждёт меня, мотивирует хотя бы стараться оставаться в живых. С другой стороны, когда я на миссии, я не думаю ни о чем, кроме самого боевого задания – там только работа. Но иногда даже на миссии у меня есть несколько свободных минут, когда я могу выкурить сигарету, и мысли сами приходят в голову: "Хорошо, что моя миссия скоро закончится, я скоро вернусь, я снова увижу её".

Последний раз я видел Анну две с половиной или три недели назад, когда мы оформляли документы для того, чтобы пожениться. А до этого я не видел её почти три месяца. Но теперь, в период реабилитации после ранения, есть шанс видеться чаще. Я был ранен несколько дней назад. Мы были на задании. Это была самая горячая точка в Украине в настоящее время. У нас пропала связь, и мы просто пытались выполнить ранее полученную задачу. Я пытался связаться с нашим главным командованием по рации. В какой-то момент прилетел артиллерийский снаряд – или это был ВОГ (выстрел осколочный гранотомётный. – РС), с дрона, в двух метрах от меня, прямо на уровне моего лица. Меня ранило в живот. Моего сослуживца тоже тяжело ранило.

После того, как я восстановлюсь, я не знаю, когда мы увидимся. Как только начнётся контрнаступление, нашему подразделению и всем украинцам предстоит много работать, и есть большой шанс, что я не вернусь домой в течение четырёх или пяти месяцев. Но, как только мне позвонят и скажут, что она в больнице и рожает, мне будет плевать, что скажет мой командир или кто-то ещё, я просто возьму машину и поеду в Николаев. Мой сын должен родиться через три месяца.

–​ Война всегда ассоциируется с рисками и опасностью. Вы принимаете участие в опасных миссиях в горячих точках на востоке Украины. Влияет ли осознание того, что встреча может быть последней, на ваши чувства и отношения?

– Да, конечно. Это тяжёлый вопрос. Во время каждой встречи, каждый раз, когда мы общаемся, я думаю: "Что будет, если я умру через несколько часов?" Поэтому я стараюсь наслаждаться каждой секундой нашего времени.

Анна говорит, что относится к тому, что делает Рене, с пониманием:

"Я понимаю, что война – это, грубо говоря, его работа. Да, он находится здесь, в Украине, это его осознанный выбор. Я изначально понимала, что он военный, и я тоже приняла осознанное решение. Я понимаю и принимаю все трудности, которые возникали и будут возникать. На наши с ним отношения это никак не влияет. Хочется, конечно, чтобы он был больше дома, потому что мне сложно одной, и я очень по нему скучаю, но пока – такие реалии. Страшно, когда он на заданиях. Не хочется, чтобы он пострадал. Не хочу потерять человека. Это мой главный страх – потерять часть своей семьи", – говорит девушка.

В декабре 2022 года пара узнала, что у них будет ребёнок:

– Когда Рене уезжал в Германию – ему надо было восстановить паспорт, – он сказал мне: "Пока, Аня. Пока, бейбик". Мы посмеялись тогда. Я знала, что он очень сильно хочет ребёнка – Рене постоянно об этом говорил. Потом, где-то через неделю после его отъезда, мы узнали, что у нас будет ребёнок. Изначально я была в шоке, потому что меня очень смущало, что в Украине идёт война. Мы не знали, будет ли Николаев снова под обстрелом, а это всегда лишние нервы. Потом Рене меня успокоил, сказал, что всё будет хорошо и мы в любом случае справимся.

Рене встретил эту новость с опасением:

– Я всё-таки занимаюсь опасным делом. Есть шанс того, что я погибну прежде, чем увижу своего ребёнка, и он будет расти без отца. В то же время я был счастлив, потому что принёс в мир новую жизнь.

В конце января 2023 года Рене вернулся и сделал Анне предложение:

– Я думал об этом последние два месяца. К сожалению, само предложение не было слишком уж романтичным. Я просто сказал: "Эй, ты выйдешь за меня? Мне нужен только ответ – да или нет". Тогда же мы купили кольца и начали заниматься документами. Позже мы обвенчались. Я не переживал из-за того, что мы знаем друг друга недостаточно долго. Если вы встречаете правильного человека, то вы чувствуете, что это именно ваш человек. Так и было. Конечно, украинские женщины очень темпераментные, но всё было чудесно с самого начала наших отношений.

–​ Когда вы отправились в Украину бороться за свободу украинского народа, вы могли подумать, что встретите свою любовь там, в Украине?

– Нет, я, честно говоря, даже не думал, что проживу так долго.

–​ Рене, кто-то может сказать: "Почему бы вам просто не уволиться? У вас есть жена, вы счастливы, у вас скоро будет ребенок. Вы могли бы жить вместе с ней, может быть, переехать в Германию. За что вы сейчас сражаетесь?"

– Мой сын будет наполовину украинцем. У него нет шансов вырасти в свободной Украине, если страна будет оккупирована российскими террористами. Так что сейчас я борюсь не только за будущее своей семьи, но и за будущее всех украинских семей.

–​ Как изменилась ваша жизнь после знакомства с вашей женой?

– Ну, она не очень сильно изменилась. Я всё ещё работаю. Я всё ещё боюсь смерти, что является нормальной реакцией на эти условия. Но, помимо этого, у меня также появилось ощущение, что кто-то ждёт меня. Теперь ещё я наполовину украинец, – смеётся Рене.

–​ Как вы думаете, любовь сильнее войны и смерти?

– Да, любовь переживёт все.

–​ Вы достаточно молоды. Наверняка перед тем, как вы увидели все ужасы войны, у вас были представления о мире, какие-то цели. Изменились ли ваши взгляды на мир и ценности?

– Я бы сказал, что теперь у меня есть причина, чтобы выжить, потому что я действительно хочу увидеть, как мой сын растет, и хочу держать его в своих руках, но если наступит мой конец, то я никак не смогу на это повлиять – так тому и быть.

Спустя некоторое время после записи интервью Рене получил награду Главного управления разведки Минобороны Украины "Україна – понад усе!" (укр. "Украина – превыше всего!" – РС).

О планах на будущее пара говорит с осторожностью. Анна хочет, чтобы ребёнок родился в Украине, а потом уже, говорит девушка, они будут обсуждать дальнейшую судьбу семьи. Рене планирует открыть бизнес по поставкам оборудования, автомобилей, военной техники, экипировки и других товаров из Германии в Украину и наоборот:

– Конечно, я бы хотел остаться в Украине, у меня есть мысли на этот счёт, но я не думаю слишком много о будущем, потому что не знаю, выживу я или нет, – сказал немецкий доброволец Рене. На следующей неделе пара должна расписаться.