Россия в ожидании шторма. Чем уникальны ракеты Storm Shadow

На уходящей неделе, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, которые способны наносить удары на расстояниe до 250-290 километров. До этого самым дальнобойным вооружением, предоставленным Украине западными партнёрами, были американские ракеты GMLRS с дальностью стрельбы до 80 километров.

Пока до конца неясно, как именно Украина планирует интегрировать Storm Shadow в свои вооруженные силы и как данные ракеты проявят себя против российских систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Действительно ли они, как заявил CNN американский военный чиновник, способны "изменить правила игры" на поле боя украинской армии и российских войск?

Фабиан Хоффман, эксперт по ракетным технологиям, научный сотрудник докторантуры университета Осло считает, что о передаче ракет Storm Shadow объявили именно сейчас, перед началом украинского контрнаступления, чтобы избежать недоразумений между Россией и НАТО:

"Страны Североатлантического союза, включая США и Великобританию, меньше всего хотят, чтобы в случае ударов такими ракетами по целям глубоко в российском тылу кто-то мог подумать, что за этими ударами стоит НАТО – это могло бы привести к ненужной эскалации. На мой взгляд, момент для объявления о передаче этих ракет был тщательно выбран именно с тем расчетом, чтобы заранее сообщить об их наличии у Киева, показать, что теперь у Украины есть ракеты дальнего радиуса действия и она сама решает, когда и как их применять", – считает эксперт.

Особенности Storm Shadow

Дальнобойные крылатые ракеты французско-британского производства стоят на вооружении Великобритании, Франции, Италии и ряда других стран. Британский вариант ракет называется Storm Shadow, французский – SCALP-EG, однако они производятся одной компанией и работают по одному и тому же принципу, просто изготовлены под разные самолёты. Дальность стрельбы Storm Shadow достигает 500-560 километров, но экспортный вариант, а именно он, предположительно, был предоставлен Украине, способен преодолевать расстояние до 250-290 километров. Максимальная скорость полёта ракеты – 1000 километров в час. Ориентировочная стоимость одного выстрела составляет примерно 2 миллиона долларов.

Строение Storm Shadow:

Вес крылатой ракеты Storm Shadow – 1300 килограммов, 450 из них – двухуровневая боеголовка, разработанная по технологии BROACH. Сначала кумулятивный заряд прожигает препятствие (броню, бетон, землю), после чего основная часть боеголовки проникает внутрь цели и детонирует, нанося ей максимальный урон. Данная боеголовка эффективна против командных пунктов, кораблей и подводных лодок в местах базирования, бункеров, мостов и других хорошо укреплённых сооружений.

Принцип действия боеголовки с технологией BROACH:

Storm Shadow использует три вида навигационных систем:

Навигация с помощью GPS-сигнала, который, впрочем, можно заглушить средствами РЭБ. В условиях, когда обе стороны используют такие средства, данный вид навигации может оказаться неэффективен.

Инерциальная навигационная система. В отличие от GPS-навигации, данная система не нуждается во внешнем источнике сигнала, поэтому её труднее заглушить средствами РЭБ. Инерциальная навигационная система ориентируется на заранее выставленные координаты, а благодаря встроенным компьютеру, гироскопу и акселерометру улавливает любые изменения положения, скорости и ориентации объекта в пространстве. Но у данной системы есть недостаток – накапливающаяся погрешность.

Погрешность инерциальной системы отчасти компенсируется системой навигации по рельефу местности. Принцип работы этой системы заключается в том, что маршрут полёта ракеты заранее прокладывается по картам, основанным на спутниковых снимках. Благодаря встроенному высотометру ракета непрерывно следит за расстоянием до земли или воды. Бортовой компьютер ракеты постоянно сопоставляет рельеф местности по ходу движения ракеты с заложенными в картах данными. Таким образом Storm Shadow может лететь на высоте в 30-40 метров по заранее выстроенному маршруту, поддерживая заданную высоту, избегая препятствий и облетая зоны скопления средств ПВО противника.

Принцип работы навигационной системы на основе рельефа местности:

Storm Shadow относится к классу ракет "выстрелил-забыл". Координаты цели выставляются ещё перед запуском, поэтому изменить их во время полёта невозможно. Ракета запускается с самолёта и летит на предельно низкой высоте. Она обладает хорошими показателями эффективной площади рассеяния, что осложняет работу радиолокационных систем противника.

Непосредственно перед ударом по цели ракета взлетает вверх, после чего "ныряет" в сторону цели. Набор высоты нужен для точного расчёта данных и обнаружения цели. Во время снижения ракета сбрасывает конусообразный "нос", чтобы термографическая камера инфракрасного наведения просканировала область для нанесения удара. Данные с камеры наведения и со средств автоматического распознавания цели, а также информация от других систем ракеты сопоставляются с заданными перед пуском Storm Shadow данными и картой, основанной на спутниковых снимках. После этого ракета бьёт в цель.

Полёт ракеты Storm Shadow:

Проблема для Украины заключается в том, что ракеты Storm Shadow ранее применялись исключительно на боевых самолётах западного образца. О передаче Киеву каких-либо летательных средств, которые бы могли нести ракеты Storm Shadow, например, самолётов Panavia Tornado, снятых в 2019 году с вооружения в Великобритании, пока не сообщалось. По неподтверждённой информации, в конце 2022 года в Польше прошли испытания ракет Storm Shadow на платформе стоящего на вооружении украинской армии бомбардировщика Су-24. Многие СМИ и эксперты уверены, что украинская армия будет запускать дальнобойные крылатые ракеты именно с них.

По мнению Фабиана Хоффмана, украинские военные попробуют приспособить Storm Shadow для использования с советскими самолётами – так же, как они сделали с "умными" бомбами JDAM-ER или с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Хоффман отмечает, что SCALP-EG – французский аналог Storm Shadow – имеет модификации, которые могут быть запущены с поверхности, в том числе с кораблей и подлодок. "По сути, это уже другая ракета: она длиннее, боевая часть у нее немного меньше. Я практически не сомневаюсь, что Украина получила не их, а именно ракеты Storm Shadow, предназначенные для пуска с самолетов", – говорит Хоффман.

Управляемые авиабомбы JDAM, как следует из опубликованного после "утечки Пентагона" документа, были довольно уязвимы для российских средств радиоэлектронной борьбы, в том числе для глушения сигнала GPS. По данным CNN, Россия научилась глушить и реактивные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые тоже используют GPS-сигнал как основной тип навигации. Фабиан Хоффман объясняет, что даже в случае, если GPS-сигнал ракеты Storm Shadow будет заглушен средствами РЭБ, у неё останутся две другие системы навигации:

"Если сигнал GPS заглушен, система TERCOM, отвечающая за отслеживание рельефа местности, в теории должна заменить спутниковую навигацию. По сути она представляет собой высотомер, который непрерывно отслеживает положение ракеты относительно поверхности земли, и если ничто не мешает работе соответствующих датчиков, система будет функционировать. Для дополнительной надежности ракеты Storm Shadow оснащены инерциальной системой навигации, которая сама по себе способна обеспечивать неплохую точность траектории полета, особенно в сочетании с имеющейся у этих ракет термографической камерой для инфракрасного наведения на цель на конечном этапе. То есть в случае помех для GPS система инерциальной навигации должна быть способна довести ракету до той точки, где уже будет работать инфракрасное наведение", – говорит эксперт.

Storm Shadow – это дозвуковая крылатая ракета со скоростью 1000 километров в час, а Россия при стабильной линии фронта выстраивает эшелонированную систему ПВО, которая включает в себя комплексы малой, средней и большой дальности, радиолокационные системы и истребители-перехватчики. Эта система действует как единый механизм, элементы которого обмениваются данными и "прикрывают" друг друга. Фабиан Хоффман считат, что опыт применения Storm Shadow в боевых условиях недостаточно хорошо изучен, чтобы делать окончательные выводы о потенциальном противостоянии этих ракет российским системам РЭБ и ПВО:

"Во время войны в Ираке гораздо больше использовались ракеты "Томагавк", основное отличие которых на тот момент от Storm Shadow было в отсутствии системы инфракрасного наведения на цель на последнем этапе полета. Во время операции "Буря в пустыне" у "Томагавков" была только инерциальная система наведения и система TERCOM, а во время операции "Иракская свобода" в 2003–2004 годах к ним добилась GPS-навигация. При этом система TERCOM в условиях иракской пустыни зачастую просто не функционировала, потому что пустыня как правило плоская, там нет каких-то явных высотных ориентиров, и "Томагавки" часто сбивались с курса.

Что касается перехвата ракет системами ПВО, то мне неизвестно о том, чтобы иракская ПВО перехватила значительное число "Томагавков" или ракет Storm Shadow во время какой-либо из этих операций. Storm Shadow также использовались во время массированных ракетных обстрелов Сирии в 2018 году наряду с теми же "Томагавками" и другими ракетами. У нас нет подробной информации о том, каким было соотношение разных использовавшихся тогда ракет, но российская армия утверждала тогда, что сбила 70-80% из них. Я оцениваю это как большое преувеличение. Если посмотреть на причиненные этими ракетами разрушения становится ясно, что это просто неправда.

Вместе с этим, если оценивать применение западных и советских систем ПВО Украиной против российских крылатых ракет и иранских дронов в нынешней войне, то ракеты Storm Shadow ни в коем случае нельзя назвать неуязвимыми для противовоздушной обороны. При определенных условиях они вне всякого сомнения могут быть перехвачены имеющимися у России системами ПВО, и мы так или иначе увидим такие случаи. Тем не менее, будет интересно посмотреть, насколько эффективными окажутся Storm Shadow в противостоянии российским системам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", – говорит Фабиан Хоффман.

Обозреватель британской газеты The Telegraph Льюис Пейдж пишет об ещё одной проблеме: в 2003 году во время ударов по целям ракеты Storm Shadow иногда успешно "зарывались" в бетон, но после этого не детонировали.

Новые возможности для Украины

Появление в прошлом году у Украины систем HIMARS с боеприпасами GMLRS, радиус поражения которых составляет 80 километров, в значительной степени повлияло на ход боевых действий. ВСУ наносили удары по тылам противника, местам скопления живой силы, складам с боеприпасами и логистическим узлам, вынуждая армию РФ усложнять логистические цепочки и отодвигать важные объекты за пределы досягаемости HIMARS.

Теперь у Украины появляется возможность наносить удары по целям на расстоянии минимум в 250 километров, что может привести к новым логистическим проблемам для российской армии.

Дальность действия Storm Shadow в Украине (при радиусе поражения в 250 километров):

Фабиан Хоффман, однако, отмечает, что успех применения ракет Storm Shadow зависит и от того, сколько именно ракет получила Украина:

– Очевидно, что если вы осуществляете массированную ракетную атаку, подобную тем, которые осуществляет против Украины Россия, вы существенно повышаете шансы на то, что хотя бы несколько ракет достигнут цели. Я не думаю, что характеристики российских систем ПВО и опытность управляющих ими военных так же высоки, как опытность украинской армии и характеристики западных противоракетных вооружений, имеющихся у Киева. Поэтому я не считаю, что противовоздушная оборона российской армии представляет для Storm Shadow такую же угрозу, как украинская ПВО – для российских ракет "Калибр". В любом случае, не стоит принимать на веру утверждения о том, что ракеты Storm Shadow фактически неуязвимы, например, за счет низкой траектории полета. Уверен, что и украинские военные это прекрасно понимают и планируют свои операции соответствующим образом.

– В связи с передачей Украине ракет Storm Shadow чаще всего в качестве одной из целей упоминается Керченский мост, связывающий аннексированный Крым с Краснодарским краем. Считается, что эти ракеты "заточены" в том числе и под такие цели, как мосты. Должен ли Керченский мост быть для ВСУ одной из приоритетных целей в этой связи?

– Storm Shadow и подобные ей крылатые ракеты для атаки наземных целей, например, TAURUS KEPD 350, действительно разработаны для поражения укрепленных конструкций – но в первую очередь не мостов, а подземных бункеров. Я не думаю, что ключевым предназначением этой ракеты при ее разработке были удары по мостам. В то же время, я уверен, что с учетом особенностей Storm Shadow, в том числе ее 450-килограммовой боеголовки BROACH с проникающим зарядом, эта ракета может быть крайне эффективной против целей, подобных Керченскому мосту. Если вы нацелите Storm Shadow прямиком на одну из опор моста, даже одна ракета может причинить ему значительный ущерб, хотя говорить о непременном обрушении моста в таком случае все равно не стоит.

Если вспомнить прошлые войны, например участия НАТО в конфликте в Сербии и Косове, выяснилось, что мосты иногда могут выдержат даже попадание нескольких 900-килограммовых авиабомб. Storm Shadow – это не волшебная палочка, которая гарантированно может уничтожить мост в Крым, но удар с ее помощью по мосту может быть эффективным, если украинское командование решит его нанести. Примут ли они такое решение и должны ли они его принять – это другой вопрос.

Я хочу отметить, что любое применение подобной ракеты – это игра возможностей. Можно попробовать ударить по Керченскому мосту, который плотно прикрыт ПВО и сам по себе является очень крепким сооружением. В таком случае эта же ракета уже не сможет атаковать другую, менее защищенную, но играющую не меньшее стратегическое значение цель. Я допускаю, что украинские военные могут решить, что второй вариант предпочтительнее, чем запускать Storm Shadow по мосту, где ракету с большей долей вероятности перехватят или где она не сможет причинить достаточного ущерба для нарушения снабжения российских войск. Возможно, когда до этого дойдет дело, выбор падет на цель, которую можно поразить с большей долей уверенности, – резюмирует эксперт по ракетным технологиям, научный сотрудник докторантуры университета Осло Фабиан Хоффман.