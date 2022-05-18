Люди погибают каждый день. И не оживут после команды "стоп, снято"

По данным Министерства обороны России, с 16 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выведены около тысячи украинских военных, оборонявших завод. Около восьмидесяти из них тяжело ранены. Российское командование говорит о "сдаче в плен", украинская сторона слова "плен" избегает, но подчеркивает, что главная задача – сохранение жизней военнослужащих мариупольского гарнизона. Также сообщается о планах их обмена на пленных российских военнослужащих.

Раненые украинские военнослужащие доставлены из Мариуполя в больницу в подконтрольном пророссийским сепаратистам Донбасса Новоазовске, а те, чье состояние здоровья не требует немедленной медицинской помощи, помещены в тюрьму в населенном пункте Еленовка в Волновахском районе Донецкой области. Сейчас это фильтрационная тюрьма "ДНР", условия содержания в которой похожи на концентрационный лагерь.

Главное международное событие дня – официальная подача заявок на вступление в Североатлантический союз Швецией и Финляндией. Швеция имела нейтральный статус 200 лет, Финляндия – почти 80. Решение нарушить эту традицию и подать заявку на вступление в военный союз, пусть и оборонительный, Стокгольм и Хельсинки заставила агрессия России против Украины. Владимир Путин воспринял новую волну расширения НАТО на удивление спокойно.

Может быть, дело все-таки не в НАТО? Об этом реплика Виталия Портникова.

На открывшемся Каннском международном кинофестивале будет показан фильм "Мариуполис 2" литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который погиб во время съёмок в Мариуполе. Это продолжение его фильма "Мариуполис" 2016 года, о последствиях войны в Донбассе. Фестиваль в Каннах публично осудил российскую агрессию против Украины. Официальной делегации России в этом году запрещено посещать фестиваль. Перед собравшимся на церемонии открытия по видеосвязи выступил Владимир Зеленский – актер, ставший политиком. Его обращение было встречено овацией.

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