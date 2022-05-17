Остались с чебуреками и шаурмой. "Макдоналдс" уходит из России

Во второй половине дня 16 мая появились первые сообщения минобороны России о договоренности о выводе тяжелораненых украинских военных с территории "Азовстали".

Вскоре в интернет было выложено обращение командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко, который дал понять, что решение о судьбе защитников Мариуполя принято.

Вскоре было опубликован обращение президента Владимира Зеленского. Он поставил во главу угла спасение оставшихся в живых членов мариупольского городского гарнизона. И подчеркнул, что это потребует деликатности и времени.

В своем заявлении заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила об "эвакуации" с "Азовстали" приблизительно 300 военнослужащих на подконтрольные пророссийским сепаратистам Донбасса территории Украины, которые позже должны быть обменяны на взятых в плен российских солдат и офицеров. Маляр также подчеркнула, что защитники Мариуполя выполнили важнейшие боевые задачи.

На очередном заседании российской Государственной Думы депутат Анатолий Вассерман предложил законодательно запретить обмен бойцов украинского полка «Азов», оказавшего особенно упорное сопротивление российским войскам, а спикер Думы Вячеслав Володин его поддержал. По драматургии эта сцена несколько напоминала предложение Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина.

Одной из организаций, пополнивших список "нежелательных" на территории России стала на днях украинская "Крымская правозащитная группа", которая после начала российской агрессии против Украины собирала данные о потерях российских войск, отправке на фронт солдат-срочников и другую информацию, касающуюся этой агрессии. "Крымская правозащитная группа" давно вызывала раздражение у российских властей.

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" объявила об окончательном уходе из России и о продаже бизнеса в стране. Рестораны работали в регионе больше 32 лет – первый был открыт в декабре 1990 года. Решение окончательно уйти с рынка в "Макдоналдс" объясняют гуманитарным кризисом, вызванным войной в Украине и тем, что сохранение бизнеса в России "более нецелесообразно и не соответствует ценностям компании". Известная в России своими экстравагантными выступлениями общественная группа "Отряды Путина" уход сети "Макдоналдс" поддержала.

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